土耳其最大规模海军演习：103艘战舰 3处海域展

当地时间 2 月 27 日，土耳其展开该国有史以来最大规模的海军演习，代号 “ 蓝色家园 -2019” 。演习在黑海、爱琴海、东地中海同时进行，共涉及 103 艘舰艇，将持续四天。土耳其海军共出动数十余艘水面舰艇与潜艇，并得到了空军与陆军的配合。

近期，土耳其和邻国塞浦路斯因海上油气开发关系紧张。去年 2 月，意大利公司的开发计划在土军阻挠下告吹。上周四，土耳其宣布将派遣第二艘油气勘探船前往塞浦路斯争议海区。

土外长恰武什奥卢公开表示， “ 没有土耳其，地中海地区什么事情也办不成。 ” 相关方面表示，这次演习根据北约规定，于半年前开始筹划。





据土耳其国有媒体阿纳多卢通讯社（ Anadolu Agency ）报道， “ 蓝色家园 -2019” 海军演习于周三（ 27 日）展开，将持续至 3 月 2 日。作为土耳其史上最大规模的海军演习，将同时在黑海、爱琴海、东地中海进行，动用了 103 艘各型军舰。

在土耳其海军司令部主持下，土海军共出动 13 艘护卫舰、 6 艘轻护舰、 16 艘突击艇、 7 艘潜艇、 7 艘扫雷艇、 14 艘巡逻艇以及其他舰只。





演习还得到了土耳其陆、空军的支持，动用了战斗机、直升机、国产无人机、海军陆战队等其他单位，是土耳其首次举办这种规模的海陆空三军联合演习。

本月 4 日至 22 日，土耳其还在东部卡尔斯省进行了代号 “ 冬季 -2019” 的多国联合军事演习。土方共有 2000 多名士兵、 400 余辆军车和 19 架军机参加演习。英国、德国、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯等 15 国也派兵参加了军演。

伊斯坦布尔智库 “ 经济与外交政策中心 ” （ EDAM ）研究员坎 · 卡萨坡格鲁（ Can Kasapoglu ）表示， “ 海洋家园 -2019” 演习是一个反映土耳其未来 10 年政治 - 经济议程的地缘政治概念。

他形容这次演习展示了土耳其打造 “ 蓝水海军 ” 的努力，以及自上世纪九十年代末以来设定的 “ 打赢两场半战争 ” 、 “ 积极威慑 ” 的目标与军事战略。

“ 今日俄罗斯 ” 称，土耳其近期的演习具有 “ 秀肌肉 ” 的意味，因为该国目前正因油气开发问题与塞浦路斯、希腊关系紧张。

1974 年，土耳其入侵塞浦路斯，并在该国北部建立了 “ 北塞浦路斯土耳其共和国 ” ，占据全岛三分之一领土。目前全世界只有土耳其承认该政权。而塞浦路斯共和国也就北部沿岸的专属经济区与其产生争议。





自 2011 年来，塞浦路斯沿岸就被发现存在丰富的油气资源。英国卫报称，西方国家希望通过开采 “ 改变欧盟对俄罗斯能源的依赖 ” 。

不过，受土耳其支持的北部政权坚持要分享任何沿岸海域油气开发带来的利润，此事遭到塞浦路斯共和国拒绝。此后，土耳其屡次对前往开采的外国石油公司作出警告。

去年 2 月，意大利公司 ENI 与塞浦路斯政府签署协议，计划在该国东部沿海争议地区开采。但土耳其出动军舰进行阻拦，并安排实弹演习，迫使 ENI 公司的船只转移。





本周一（ 25 日），埃克森美孚公司宣布，经过三个多月的勘探，发现在沿岸地区可能存在大规模油气储藏，并表示将于本周内发布正式报告。

为此，土耳其外交部长恰武什奥卢不顾塞浦路斯政府反对，于上周四（ 21 日）宣布将派出第二艘勘探船，前往争议海域开发（第一艘于去年 10 月 31 日出发）。





恰武什奥卢当时形容，东地中海与爱琴海的油气资源是 “ 战略目标与国家问题。 ”

“

让那些远道而来的人和公司们看清楚了，没有土耳其，在地中海地区什么事也办不成，（因为）我们不会允许。

”

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