捧着智能手机，双手不断点击，21岁的玩家李伟再次成为本场游戏的冠军。





李伟正在体验接入5G网络的一款手游。他的体验地点在中国西部的甘肃省兰州市定西南路中国移动营业厅，这是甘肃省内开通的首个5G营业厅。





业内人士指出，这两年，随着各大移动运营商和企业快速布局，中国5G的商用进程大大加快。

中国移动通信集团甘肃有限公司（下简称“甘肃移动”）5G技术人员张峰介绍，在本次甘肃移动开通的首个5G营业厅内，已实现平均速率870Mbps，达到4G网络峰值速率的近10倍。“营业厅率先实现了5G网络下的高清视频业务直播、大带宽数据下载等业务演示。”

“过去，下载一部1080P电影，没有四十分钟完成不了；现在，接入5G网络，不到五分钟就搞定。”李伟说。记者在这个5G营业厅看到，除了李伟，还有不少市民拿起企业投放的VR头戴式显示设备进行体验。

中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》指出，2019年或将成为中国5G商用元年，各大运营商将大规模开展网络建设。

从2018年起，中国三大运营商已陆续公布了北京、上海、兰州等十几座城市的5G网络试点计划。

甘肃移动计划部总经理吴军表示，从去年开始，中国移动已在北京、兰州等12个重点城市及周边地区建设5G网络。5G可实现增强虚拟现实、视频直播、海量物联网设备接入、远程医疗、自动驾驶、智能制造、新型智慧城市等典型应用。

中国是5G标准的制定者之一。最近几年，随着华为、中兴等知名企业与世界主要运营商开展研发合作，中国在5G方面获得了更多的世界话语权。

华为技术有限公司驻兰州办事处的一位负责人认为，从今年开始，随着制造厂商的5G手机等终端设备投放市场“试水”商用，5G预商用即将成为现实。“未来两年，大规模的5G商用将在中国实现。”





2月25日至28日，2019世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。中国的华为、中兴等众多设备厂商在会上展示5G手机。





“从现在开始，越来越多普通用户可以在我们的营业厅与5G网络实现亲密接触。”甘肃移动兰州分公司副总经理刘伟海说，未来，该公司将进一步加快兰州市的5G网络建设和部署。





业内人士普遍认为，今后几年，随着5G正式商用，芯片、人工智能、智能硬件制造等产业将迅速崛起，相关产业链的延伸发展未来可期。“2019年上半年，兰州将完全具备条件，成为中国首批5G预商用城市。”吴军说。（新华社）

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