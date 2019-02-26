新加坡封测大厂联测科技传求售 出价逾10亿美元

据知情人士向外媒透露，新加坡封测大厂联合科技集团（UTAC）旗下的“联测科技”正与花旗讨论求售事宜，外界认为联测科技售价可达10亿美元以上。
《彭博》报导，该知情人士表示，联测科技可能会吸引私募股权基金货中国半导体厂的兴趣。今年以来，新加坡科技业收购活动十分活跃，金额已达到120亿美元，远高于2018年同期收购活动的9.22亿美元。
据报导，联测科技去年经过债务重整后，开始探讨各种商业活动的可行性，包括求售或是首次公开募股（IPO）等。联测执行长尼尔森（John Nelson）去年8月时曾表示，随着债务问题获得解决以及客户订单开始成长后，2019年将有更佳的展望。
世界大型私人股权公司“TPG资本”及“骏麒投资”（Affinity Equity Partners）2007年以22亿星币（约16亿美元）的代价，以杠杆收购（LBO）的方式购入联测科技，但2间股权公司多次寻求脱手；联测曾在2015年时在美国申请上市，却在隔年以“市场条件不佳”为由撤回申请。
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