新加坡封测大厂联测科技传求售 出价逾10亿美元

据知情人士向外媒透露，新加坡封测大厂联合科技集团（ UTAC ）旗下的“联测科技”正与花旗讨论求售事宜，外界认为联测科技售价可达 10 亿美元以上。





《彭博》报导，该知情人士表示，联测科技可能会吸引私募股权基金货中国半导体厂的兴趣。今年以来，新加坡科技业收购活动十分活跃，金额已达到 120 亿美元，远高于 2018 年同期收购活动的 9.22 亿美元。





据报导，联测科技去年经过债务重整后，开始探讨各种商业活动的可行性，包括求售或是首次公开募股（ IPO ）等。联测执行长尼尔森（ John Nelson ）去年 8 月时曾表示，随着债务问题获得解决以及客户订单开始成长后， 2019 年将有更佳的展望。

世界大型私人股权公司“ TPG 资本”及“骏麒投资”（ Affinity Equity Partners ） 2007 年以 22 亿星币（约 16 亿美元）的代价，以杠杆收购（ LBO ）的方式购入联测科技，但 2 间股权公司多次寻求脱手；联测曾在 2015 年时在美国申请上市，却在隔年以“市场条件不佳”为由撤回申请。





联测科技的工厂遍及世界各地，包括新加坡、中国、泰国，以及台湾新竹在内。（自由时报）

Twitter

sgnypost





