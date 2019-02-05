全球企业高管仍未看清5G潜力 关注前期投资及安全性

该项调查显示，高管们提到5G落地可能遇到的障碍，包括前期投资（36%）、安全性（32%）以及员工接纳度（29%）。虽然78%的高管认为在工作场所使用5G有利于提高业务安全性，但仍有三分之一的受访者对5G网路的安全性表示担忧。

“5G将掀起新一轮连接浪潮，为创新、商业和经济发展开辟新的道路。”埃森哲全球网路业务主管乔治·纳兹（George Nazi）称。

他并表示，三维视频、沉浸式电视、自动驾驶汽车及智慧城市基础设施等领域的发展，将为企业带来难以想像的机遇，并引发重大变革。而要实现这些突破，电信运营商的推动作用至关重要。





72%的受访企业高管表示，他们需要协助以构想5G未来的可能性和应用场景；四成受访者认为，电信运营商是他们迈向5G征程的主要服务提供者和合作伙伴。然而，六成受访高管表示，通信服务提供者对他们各自所在行业面临的挑战（如不同行业应如何利用技术实现创新）尚缺乏足够认识。

是项调查由Loudhouse Research代表埃森哲于去年12月至今年1月向12个行业的1,800余名全球大、中型企业高管开展线上调查，53%企业高管认为5G赋能企业的大部分事项4G网路都能支援，不足四成的高管预测5G将在网路速度与网路容量等方面带来革命性的变革。

六成高管认为，5G技术到2022年将惠及几乎所有人；七成受访者认为，5G应用将助力企业在客户互动中占据优势；超过四成的受访高管预测5G将对网路速度及网路容量影响重大。（路透社）

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