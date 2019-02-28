【重罚抖音】非法搜集儿童个人资料 遭美罚570万美元破纪录

美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）在当地时间2月28日对抖音国际版重罚570万美元，原因是抖音非法搜集13岁以下未成年人的姓名、电邮地址和住址。570万美元罚款创下美国侵犯儿童隐私案的纪录。本报已电邮香港个人资料私隐专员公署查询本港情况，暂未有回覆。

用户人数快速增长的中国影音分享平台抖音亦同意向美国当局支付570万美元罚款，以作出和解。

抖音的国际版TikTok前身为音乐短片应用程式Musical.ly，抖音在2017年底并购了Musical.ly。

联邦贸易委员会主席塞门斯（Joe Simons）表示：“Musical.ly的营运商知道许多孩童使用这款手机应用程式，但在搜集13岁以下用户的姓名、电邮地址和其他个资之前，他们仍没有取得父母的同意。”

他还说：“这笔破纪录罚款应成为所有锁定儿童的网路服务和网站的警惕，我们非常重视儿童网上隐私保护法（COPPA）的执行，我们不会容忍公然藐视法律的企业。”

抖音去年在全球拥有大约5亿用户，成为最受欢迎的手机应用程式之一。

抖音是中国母公司字节跳动（ByteDance）所有，他们在2017年底并购Musical.ly，扩大在美国的市场。

联邦贸易委员会指出，字节跳动要求用户提供电邮地址、电话号码、用户名称、姓名、简短自介和个人照片。

联邦贸易委员会还提到，抖音在美国拥有6500万个注册帐号。官员表示，字节跳动知道许多抖音用户未满13岁，应该采取更多防范措施才对。

对于抖音国际版遭美国联邦贸易委员会处罚的消息，抖音母公司字节跳动副总裁李亮回应，对于Musical.ly的调查自2016年就已经展开，2017年字节跳动才收购Musical.ly，搜集行为发生在抖音国际版与Musical.ly合并前，因此联邦贸易委员会的调查，以及此次和解的对象都是Musical.ly，与抖音无关。抖音国际版北美的相关负责人表示，抖音国际版是意外地卷入这宗调查。

抖音国际版方面，周三发布的一篇博客文章中表示，目前已没再搜集类似资料，并同意删除此前搜集的儿童资料，抖音国际将要求新用户验证年龄，及提示现有用户需验证年龄，保证13岁以下用户将只能获得“有限、不同的体验”，并指联邦贸易委员会的调查在美国非常常见，几乎所有互联网巨头都曾遭受联邦贸易委员会调查。2012年，联邦贸易委员会对Google进行了长达19个月的调查，双方最终宣布和解。2014年，Snapchat因为照片发布的合规问题，遭联邦贸易委员会调查。2016年，联邦贸易委员会宣布调查Uber，双方在2017年达成和解。目前，全球最大社交平台facebook和全球最大短片分享网站YouTube，也曾被联邦贸易委员会调查。 （中央社 / 海外网）

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