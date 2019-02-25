中国官媒:股市成重要核心竞争力组成部分





《中国证券报》发表评论文章指，国家主席习近平在中央政治局会议上指出，金融是国家重要的核心竞争力。观察者认为，包括股票市场在内的资本市场将成为国家重要核心竞争力的组成部分。





文章指出，中国已成为世界第二大经济体，但“大而不强”的问题仍十分突出，金融业的全球影响力、话语权与目前的经济体量并不匹配。可以说，金融业尤其资本市场是否强大，是否富有国际竞争力，决定着大国经济核心竞争力的成色。





中国经济正处在以推进创新驱动高质量发展的阶段，资本市场至少可从推动存量经济重组、培育增量经济发展两个维度来推进经济转型。





在人口红利式微、要素成本上升的制约下，改革释放的制度红利是推动经济高质量发展的有效力量。全面深化经济改革就是要加速释放这些制度红利。





其中，包括资本市场改革在内的经济体制改革是一大重点，可以预见，未来将通过提高违法违规成本的加法、限制行政干预的减法、优化市场机制作用的乘法、降低市场主体负担的除法，大力推进资本市场基础性制度改革，强化优胜劣汰市场机制，激发资本市场活力，真正发挥出资本市场高效的资源配置效力。





文章指出，目前，中国正在努力推动的设立科创板并试点注册制，正是释放资本市场活力、提升国际竞争力的一项重大工程。（信报）

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