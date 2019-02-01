中国在南海成立救助中心 菲总统府：感谢中国

29日，中国交通运输部南沙群岛海上救助中心在南沙群岛永暑礁挂牌成立。就此，菲律宾总统府发言人31日表示，菲律宾应对此向中国表示感谢。
据菲律宾Rappler新闻网、《菲律宾商报》等媒体31日报道，菲律宾总统府发言人帕内洛当天在记者会上，就中国在南海成立救助中心一事，向中国表示感谢。
帕内洛称，“或许我们应该表示感谢。我不认为建立救助中心是一件坏事，因为这将帮助每一位遇到危难的人。”
中国交通运输部30日在官网上发布消息称，1月29日，交通运输部南沙群岛海上救助中心在南沙群岛永暑礁挂牌成立。这是中国政府履行国际公约，保障南海海域海上航行和运输安全的具体举措，我国在南海南部海区的海上救助工作将得到更有效的综合保障支持。
2018年7月27日，交通运输部派遣海洋救助船“南海救115”轮进驻南沙群岛渚碧礁，开始执行南海南部海区应急值守任务。交通运输部南海救助局结合南海南部海区自然条件和救助特点，对救助船进行了相应改装，并安排8至10名救生员携潜水装备驻船值守，进一步提升南海海上应急救助保障能力。
据悉，自2018年7月中国专业救助力量进驻南沙群岛开展常态化值守以来，“南海救115”轮、“南海救117”轮在南海南部海区轮换值守，其间圆满完成8起救助任务，成功救助遇险人员16人、遇险船舶2艘，获救财产价值约1200万元。（环球网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost