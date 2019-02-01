中国在南海成立救助中心 菲总统府：感谢中国

29 日，中国交通运输部南沙群岛海上救助中心在南沙群岛永暑礁挂牌成立。就此，菲律宾总统府发言人 31 日表示，菲律宾应对此向中国表示感谢。

据菲律宾 Rappler 新闻网、《菲律宾商报》等媒体 31 日报道，菲律宾总统府发言人帕内洛当天在记者会上，就中国在南海成立救助中心一事，向中国表示感谢。

帕内洛称， “ 或许我们应该表示感谢。我不认为建立救助中心是一件坏事，因为这将帮助每一位遇到危难的人。 ”





中国交通运输部 30 日在官网上发布消息称， 1 月 29 日，交通运输部南沙群岛海上救助中心在南沙群岛永暑礁挂牌成立。这是中国政府履行国际公约，保障南海海域海上航行和运输安全的具体举措，我国在南海南部海区的海上救助工作将得到更有效的综合保障支持。

2018 年 7 月 27 日，交通运输部派遣海洋救助船 “ 南海救 115” 轮进驻南沙群岛渚碧礁，开始执行南海南部海区应急值守任务。交通运输部南海救助局结合南海南部海区自然条件和救助特点，对救助船进行了相应改装，并安排 8 至 10 名救生员携潜水装备驻船值守，进一步提升南海海上应急救助保障能力。

据悉，自

2018

年

7

月中国专业救助力量进驻南沙群岛开展常态化值守以来，

“

南海救

115”

轮、

“

南海救

117”

轮在南海南部海区轮换值守，其间圆满完成

8

起救助任务，成功救助遇险人员

16

人、遇险船舶

2

艘，获救财产价值约

1200

万元。（环球网）

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