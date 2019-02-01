美军去年自杀总数已286人 军方决定停止公布数据

自从大规模介入反恐战争以来，美军自杀率就居高不下，即便如今美军逐步从伊拉克和阿富汗战场撤出，但情况依然没有好转。 2018 年是至少 6 年以来美国现役军人自杀人数最多的一年。 即便排除掉美国陆军拒绝公布的 2018 年第四季度自杀人数，现有的数据汇总显示，美军去年的自杀总数已有 286 人。





美国 “ 商业内幕 ” 网站 1 月 30 日称，美军发布了 “ 令人不安 ” 的统计数据， 2018 年美军经历了 “ 至少 6 年以来 ” 现役军人自杀人数最多的一年。 据称，美陆军不但拒绝公布第四季度自杀人数，而且还请求国防部预防自杀办公室不要发布陆军的年终总计。即便如此，现有的汇总数据显示， 2018 年美军自杀人数已达到 286 人，其中海军陆战队 57 人、海军 68 人、空军 58 人以及截至 10 月 1 日陆军 103 人。这个数字相当于 2017 年自杀的美军总数，如果再加上陆军第四季度自杀数据，可能接近甚至超过 2012 年 321 人的自杀纪录。

美国《军事时报》 1 月 30 日称， 2018 年美国海军陆战队自杀人数比 2017 年增加 25% ，达到自 2001 年以来的最高水平。海军陆战队司令罗伯特·内勒不得不敦促官兵们不要放弃自己的生命。美海军官兵自杀人数也在急剧上升。 5 年前，美海军自杀比例为每 10 万名海军官兵中有 12.7 名自杀者，如今这个比例已经上升到每 10 万人中超过 20 人自杀。

外界猜测，美军军人自杀增多可能与战争带来的心理创伤有关。 相关统计显示，美国陆军自杀率飙升出现在 2004 年到 2009 年之间，当时美陆军大量被派往伊拉克和阿富汗参战。但难以解释的是，此后美军高自杀率变成 “ 常态 ” ，即便大部分美军士兵已经回国，但自杀率依然高居不下。

美军也制定了许多拯救生命、预防自杀的方案，例如美国防部预防自杀办公室

2018

年

9

月举办预防自杀月活动，但效果寥寥。（环球网）

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