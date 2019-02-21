法国男子恐吓“用枪欢迎第一夫人” 被抓或判5年

法国阿登省一名男子2月初对第一夫人布里吉特·马克龙（Brigitte Macron）发出人身威胁，日前被拘捕候审。
据《巴黎人报》报道，这名23岁的阿登省圣芒日（Saint-Menges）居民在当地媒体《联合报》网站的一篇文章下发表评论称，3月20日布里吉特·马克龙访问香槟-阿登大区的兰斯（Reims）时，他将“用枪欢迎第一夫人”，随即被司法警察拘捕。
兰斯检察官马修·布雷特（Matthieu Bourrette）告诉媒体，该男子此前没有犯罪记录，且被拘后已表示悔恨，称他不该在2月初那篇网站文章下留言恫吓。
3月19日，被告将在兰斯法庭出庭受审，最高面临五年的牢狱之灾。马修·布雷特表示，审判是出于教育目的，“面对互联网上越来越多的仇恨言论，我们必须记住，言论自由不可无度。”
2006年，法国时任总统希拉克曾收到恐吓信，两名寄信人随后被判刑；2008年，时任总统萨科齐的儿子路易接过数通恐吓电话，2009年， 萨科齐本人收到附有子弹的恐吓信；2014年，时任总统奥朗德收到恐吓网文对其发出死亡威胁。
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