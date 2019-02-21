法国男子恐吓“用枪欢迎第一夫人” 被抓或判5年

法国阿登省一名男子 2 月初对第一夫人布里吉特 · 马克龙（ Brigitte Macron ）发出人身威胁，日前被拘捕候审。





据《巴黎人报》报道，这名 23 岁的阿登省圣芒日（ Saint-Menges ）居民在当地媒体《联合报》网站的一篇文章下发表评论称， 3 月 20 日布里吉特 · 马克龙访问香槟 - 阿登大区的兰斯（ Reims ）时，他将 “ 用枪欢迎第一夫人 ” ，随即被司法警察拘捕。

兰斯检察官马修 · 布雷特（ Matthieu Bourrette ）告诉媒体，该男子此前没有犯罪记录，且被拘后已表示悔恨，称他不该在 2 月初那篇网站文章下留言恫吓。

3 月 19 日，被告将在兰斯法庭出庭受审，最高面临五年的牢狱之灾。马修 · 布雷特表示，审判是出于教育目的， “ 面对互联网上越来越多的仇恨言论，我们必须记住，言论自由不可无度。 ”

2006

年，法国时任总统希拉克曾收到恐吓信，两名寄信人随后被判刑；

2008

年，时任总统萨科齐的儿子路易接过数通恐吓电话，

2009

年，

萨科齐本人收到附有子弹的恐吓信；

2014

年，时任总统奥朗德收到恐吓网文对其发出死亡威胁。

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