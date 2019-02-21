杜特尔特：我现在宣战 挡路者死

据《菲律宾商报》 21 日报道，菲律宾总统杜特尔特 20 日呼吁采取 “ 更严厉 ” 的方式来打击毒品，他说，他将不容许菲律宾成为一个 “ 失败的国家 ” 。

报道称，杜特尔特在菲总统府发表演讲时向毒品宣战，并表示在未来的日子里反毒战会更严厉。他重申了其承诺，继续反毒战直至其任期在 2022 年结束为止。





他直言： “ 我将不容许我的国家被毒品破坏。我将不容许我的国家因为毒品而成为一个失败的国家。我现在宣战，挡路者死。 ”

据报道，杜特尔特后来告诉记者，其命令是要 “ 消灭敌人 ” ，反毒战可以采取许多的形式。当被问及反毒战是否 “ 更血腥 ” 时，杜特尔特说： “ 我是这么认为的。 ”

众所周知，杜特尔特自 2016 年上台以来就铁腕打击毒品和犯罪。这也成为他的执政特色之一。中国南海新闻网注意到，杜特尔特在 2019 年新年贺词中再次强调了菲律宾打击毒品犯罪和腐败现象的决心。他在贺词中说， “ 我和菲律宾人民一起共庆新年的到来。让我们共同携手，打击毒品、犯罪和腐败等妨碍我们发展的现象。只要菲律宾人民团结爱国，我坚信我们能战胜一切艰难险阻，最终实现繁荣和进步。 ”

杜特尔特指出，不要害怕前进路上的绊脚石，只要菲律宾人民团结一致，用知识武装头脑，用希望战胜困难，就必将在斗争中获得胜利。

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