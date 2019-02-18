美国阻挠朝鲜空中交通复活 为峰会积累谈判筹码

三名知悉内情的消息人士对路透说，就在朝鲜试着向外国航班重新开放其部分空域的时候，美国出手阻挠联合国机构改善朝鲜民航飞行路线的努力。





其中一位消息人士说，美国这么做是一种保持对朝鲜施加制裁压力的谈判策略。朝美领导人 2 月底即将在越南举行二次峰会。





美方寻求朝鲜在本次峰会上做出放弃核武和导弹计划的具体承诺。





联合国的国际民航组织 (ICAO) 一直在与朝鲜致力于开放一条通过朝鲜和韩国空域的新飞航路线。 ICAO 拥有 192 个会员国。





航空公司目前采取非直航路线以避开朝鲜。朝鲜进行没有预先通报的导弹发射，对航班构成威胁，商业航班曾有一些旅客目击过朝鲜发射导弹。





如果这个空域被认为安全无虞，那么国际航空公司部分飞行于亚洲与欧洲及北美之间的航班将可节省燃料和时间，朝鲜则能够开始重振本国商业航空产业。





现金短绌的朝鲜拥有逾 2,500 万人口，但一连串针对其核子和导弹计划的制裁让朝鲜经济饱受压力。





两位消息人士说， ICAO 准备通过牵头培训其军方和民航人员的方式，协助改善朝鲜的飞航系统。





消息人士说，朝鲜还要求 ICAO 提供渠道以取得美国制作的航空图表。





** 美国寻求筹码 **





但第三名消息人士称，美国不鼓励这个联合国机构帮助朝鲜实施其航空计划，因为华盛顿希望 “ 集中所有筹码和激励措施 ” ，直到平壤在无核化方面取得实质性进展。

该消息人士说： “ 他们将牢牢抓住所有可用的筹码，以确保在朝鲜采取值得奖励的行动之前没有漏洞。 ”





由于事涉敏感，所有消息来源均匿名发言。





国际民航组织不能对各国政府施加具有约束力的规则，而是通过其成员国批准的安全和安保标准来发挥影响力。





美国国务院一位官员在被要求置评时表示，国务院并不公开讨论外交对话的细节。国际民航组织发言人没有立即回应置评请求。





朝鲜驻纽约联合国代表团没有回应评论请求，韩国外交部没有立即回应。

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路透社

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