高通发布PC业界全球首款商用5G平台

台媒称，美国高通公司（Qualcomm）旗下子公司高通技术公司在2019世界移动通信大会上宣布推出PC业界首款商用5G PC平台“高通骁龙8cx 5G运算平台”。该平台搭载突破性的第二代高通骁龙X55 5G数据机，将协助PC制造商充分利用全球5G网络。
据台湾《工商时报》2月26日报道，凭借顶级轻薄PC的强大功能和性能，高通5G PC平台将实现人们与PC连接，以及运算和通讯的现代化，将在现代装置中实现数千兆位连接能力、数日电池续航力及效能运算，从而影响消费者、中小企业、大型企业及时刻联网人士。
文章指出，骁龙8cx 5G计算平台旨在通过满足现代化办公场所日益增长的连接和性能需求，变革PC行业。
文章称，第二代商用5G数据机真正证明高通在5G技术的成熟和领先地位。与最快速的骁龙平台相结合，骁龙8cx 5G平台将为消费者、中小企业与大型企业提供强大的运算体验、多日电池续航力，以及数千兆位元连线速率。5G PC平台现已开始对客户送样，商用装置预计将于2019年底推出。
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