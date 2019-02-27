高通发布PC业界全球首款商用5G平台

台媒称，美国高通公司（ Qualcomm ）旗下子公司高通技术公司在 2019 世界移动通信大会上宣布推出 PC 业界首款商用 5G PC 平台 “ 高通骁龙 8cx 5G 运算平台 ” 。该平台搭载突破性的第二代高通骁龙 X55 5G 数据机，将协助 PC 制造商充分利用全球 5G 网络。

据台湾《工商时报》 2 月 26 日报道，凭借顶级轻薄 PC 的强大功能和性能，高通 5G PC 平台将实现人们与 PC 连接，以及运算和通讯的现代化，将在现代装置中实现数千兆位连接能力、数日电池续航力及效能运算，从而影响消费者、中小企业、大型企业及时刻联网人士。

文章指出，骁龙 8cx 5G 计算平台旨在通过满足现代化办公场所日益增长的连接和性能需求，变革 PC 行业。

文章称，第二代商用

5G

数据机真正证明高通在

5G

技术的成熟和领先地位。与最快速的骁龙平台相结合，骁龙

8cx 5G

平台将为消费者、中小企业与大型企业提供强大的运算体验、多日电池续航力，以及数千兆位元连线速率。

5G PC

平台现已开始对客户送样，商用装置预计将于

2019

年底推出。

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