美军校性侵“危机”:2016年以来增加50% 鲜有定罪

美媒称，美国国会议员们 13 日愤怒谴责军方官员没有采取足够行动解决发生在 3 所军校的性侵 “ 危机 ” 。他们指出，军方承诺做出改变，但迄今情况没有改善。

美国军队时报网站 2 月 14 日报道称，来自加利福尼亚州的民主党众议员杰姬 · 斯派尔在众议院军事委员会就这一问题举行的听证会上说： “10 多年来，为解决性骚扰和性侵犯问题作出了不懈努力，但这一问题却变得更严重了。这不是暂时现象，也非什么意外。这清楚地表明了一个具有破坏性的趋势和一个系统性问题。 ”

这是一天之内众议院军事委员会就性侵问题举行的第二次会议。大约两周前，美国防部性侵犯预防与应对办公室发布了最新报告。报告发现，发生非自愿性接触的军校学员自 2016 年以来增加近 50% ， 2018 年共有 747 起。

报道称，军校女学员的性侵犯报案率是现役部队女军人的近 4 倍，军校男学员的性侵报案率是现役部队男军人的近 3 倍。这些数字接近美国其他高校的数据，尽管军方人士一再表示，他们对军校学员的行为标准要高于普通高校学生。

军校负责人说，这些数字表明没能解决军校存在的根深蒂固的文化问题。这种表态不同于前几年美国防部官员将性侵犯报案率的增加归咎为报案方式的改变以及对这一问题的意识提高。

他们列出了过去一年所做的一系列改变，包括加强入学前的性格审查、监控社交媒体上的问题行为、实行更严格的饮酒规定，以及就性骚扰和性侵犯问题加大对学员和领导者的教育。

美国防部人事与战备办公室军人心理复原事务负责人伊丽莎白 · 范温克尔说： “ 我们不能容忍这种行为，我们不会停止，直到把问题解决好。 ”

报道称，有些专家质疑这些措施是否充分。美国 “ 保护我们的守卫者 ” 组织主席、退役空军上校唐 · 克里斯滕森说，只有一小部分性侵指控被定罪，尽管美国防部官员估计此类指控中有不到 2% 是没有根据的。

他说： “ 没能处理这些案件意味着每年有数以百计性侵犯者被征召入伍。我们交谈过的人有这样一种印象，即领导层并不真正关心这一问题。 ” 美国防官员对这种说法表示怀疑，但也努力提出解决这一问题的其他办法。当被问及是否需要额外资源或国会授权，这 3 所军校的负责人都说他们不考虑这种必要性。

来自密西西比州的共和党众议员特伦特 · 凯利说，这让找到更快解决方案的重任完全落到他们身上。

他说： “ 这 3 所军校已经对改善预防和应对性侵犯的措施投入大量资源和关注。尽管如此，问题似乎变得更严重了。 ”

凯利还说：

“

尽管这是一个复杂的难题，但有一点是明确的：这项调查的结果是不可接受的，军校领导层必须加倍努力解决这一问题。

”

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