美朝河内峰会进入第二日 特朗普称“不急于”达成协议

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩周四开始进行河内峰会的第二日会谈，双方都表示希望在改善关系与关键的无核化问题上取得进展。





特朗普与金正恩周三在越南首都河内进行了短暂的第一轮会谈，并共进晚宴，双方表现得都很乐观。特朗普称，他对谈判节奏感到满意，尽管有人批评他们进展的还不够快。





“ 从一开始我就说速度对我来说并不那么重要。没有测试核火箭、导弹，没有任何测试，我非常赞赏， ” 特朗普告诉记者，当时他和金正恩坐在大都会酒店的圆桌旁边。 “ 我们只想做正确的交易。 ”





自 2017 年底以来，朝鲜没有进行任何核试验和洲际弹道导弹试验。





当一位记者问金正恩他是否对达成协议有信心时，金正恩通过口译人员表示：

“ 现在下结论还太早，但我不会说我感到悲观。以我现在的感觉来讲，我的确觉得会有好的结果， ” 他说。这应该是金正恩首次回答外国记者的问题。





“ 必须要有人见证我们度过的美好时光，就像奇幻电影里的场景一样。到目前为止我们做出了很多努力，是时候展示给他们看了， ” 金正恩说。





特朗普重申在协议若达成的情况下朝鲜拥有的潜力，称朝鲜可以成为一个 “ 经济强国 ” 。





尽管有这些乐观表态，但并无迹象显示本次峰会在关键的去核化议题上取得进展。

白宫称，两位领导人定于在河内大都会酒店 (Metropole) 举行一系列会晤，首先将进行 45 分钟的一对一会谈。





双方举行 “ 联合协议签字仪式 ” 后，特朗普计划在河内时间 15:50(0850GMT) 举行记者会。





白宫没有说明签字仪式可能涉及到什么。不过双方的讨论包括发表政治声明宣布 1950 年至 1953 年朝鲜战争结束的可能性。





美国和韩国官员表示，美朝双方还讨论了部分无核化措施，比如允许检察人员观察朝鲜宁边核设反应堆的拆除情况。





美国的让步可能包括开设联络处、为朝韩之间的项目扫清道路。但批评人士称，如果特朗普让步得太多、太快，那么他可能浪费掉至关重要的筹码。

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路透社

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