华为反击 控华府动用政府机器对付芝麻公司

中国通讯设备巨擘华为公司轮值董事长徐直军昨天表示，美国国务卿蓬佩奥针对华为设备向东欧国家发出的警告，是华府动用政府机器对付一家弱小“芝麻公司”的最新例证。





徐直军还表示，澳洲和纽西兰将华为挡在门外的作法没什么好担忧，澳洲市场在规模上还不如中国广州市，而纽西兰市场还没有他老家的城市那么大。





综合英国金融时报（ FT ）等媒体报导，正在东欧访问的蓬佩奥（ Mike Pompeo ） 13 日会晤匈牙利外长西亚尔托（ Peter Szijjarto ）表示，相关国家若将华为的设备与关键的美国技术系统放在同一个机房，美国将很难与这些国家展开合作。





徐直军是华为 3 名轮值董事长之一。对于蓬佩奥对东欧国家发出的警告，徐直军说，这是华盛顿方面动用政府机器对付一家“弱小的芝麻公司”的最新例证。





随着华为日益在下一代无线技术 5G 领域占据主导地位，华府近来频频敦促盟友拒绝华为的设备。华为财务长、公司创办人任正非的女儿孟晚舟去年底因涉嫌违反美国制裁规定而在温哥华被捕。她目前软禁于加拿大，可能会引渡至美国受审。





徐直军质疑美国的动机，并点出华府的大范围监视计划，以及美国是真的考虑网路安全和保护其他国家公民的隐私，或有其他动机？





他并表示，有些人说，由于某些国家使用华为设备，而让美国机构获得这些国家数据的难度加大了。





徐直军透露，在与英国网路安全机构就此问题举行系列针锋相对的会议后，华为将支出逾 20 亿美元重组公司全球电信服务所用的代码。





根据徐直军的说法，英国监督机构曾要求华为重写华为在电信产品中使用的代码（包括数十年前编写的遗留代码），使其更清晰易读。





华为最初抵制这一要求，但徐直军表示，他将领导重写电信代码的过程。





他预计，未来两年华为的

5G

营收将主要来自亚洲国家，欧美等先进国家将只占很少部分。欧美国家对

5G

的需求不强，连

4G

网路都不是太发达。（中央社）

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