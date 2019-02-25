王毅称中美经贸磋商取得实质进展 为两国关系稳定提供正面预期





中国国务委员兼外长王毅周一称，本周是备受国际社会关注的重要时段，朝美两国最高领导人第二次会晤即将进行，有望在推进半岛无核化、建立半岛和平机制上迈出新的步伐；中美经贸问题磋商刚刚又取得了实质性进展，为中美关系的稳定和全球经济发展提供了正面预期。





“2019 年的世界，既孕育着希望，也面临着挑战。 ” 外交部网站新闻稿援引他出席山西全球推介活动的讲话称。





他指出，要看到当今世界还有很多地区并不安宁，国际关系的基本准则正在受到冲击和损害。新的一年里，中国将与各国一道，共同维护世界的和平稳定，为这个不平静的星球带来更多的好消息。





新华社周一稍早报导，第七轮中美经贸高级别磋商结束，双方中美在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。





美国总统特朗普周日则称，他将推迟对中国商品加征关税的时间，归功于双方贸易谈判取得进展，并称如果继续取得进展，他和中国国家主席习近平将达成协议。他希望与中国达成一项对中美两国都有利的贸易协议，如果协商进展顺利，可能会 “ 在接下来的一两周有非常重大的消息 ” 。（路透社）

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