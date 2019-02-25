印巴前领导人先后表态：我们都不想发动核战争

在克什米尔发生爆炸案后，印度与巴基斯坦关系紧张。但两国前领导人上周先后表示，印度与巴基斯坦间爆发核战争的可能极小。





“ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 25 日报道称，印度前总理莫汉 • 辛格 24 日表示，印度仍然遵守 “ 不首先使用核武器 ” 的政策。辛格称，印度是一个 “ 不愿使用核武器的国家 ” ，印度研发核武器从来不是出于 “ 军事理由 ” ，而是出于 “ 威胁原因 ” 。

辛格还称，在 1974 年进行第一次核试验后， “ 印度保持了四分之一个世纪的克制 ” ， “ 这就是为什么我们决定把核主张建立在可信的、最低的威胁之上。 ”

巴基斯坦前总统、退役四星陆军上将佩尔韦兹 • 穆沙拉夫 22 日则表示，尽管印巴两国间的紧张局势有所升级，但巴基斯坦不会为了招来印度毁灭性的回应而首先进行核打击。

穆沙拉夫说道， “ 如果我们用 1 颗原子弹攻击印度，他们就可以用 20 颗来摧毁我们。唯一的办法就是我们先用 50 颗原子弹攻击他们，让他们没法发出那 20 颗原子弹。你准备好要用 50 颗原子弹发动第一次攻击了吗？ ”

2 月 14 日，印度准军事警察部队遭到自杀式汽车爆炸袭击，造成 40 余人死亡。事件发生后，有印度官员认为是巴基斯坦支持的 “ 恐怖组织 ” 所为，但巴基斯坦否认与此事件有关的指控。

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