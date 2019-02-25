    • 2019年2月25日

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    印巴前领导人先后表态：我们都不想发动核战争

    星期一, 二月 25, 2019

    在克什米尔发生爆炸案后，印度与巴基斯坦关系紧张。但两国前领导人上周先后表示，印度与巴基斯坦间爆发核战争的可能极小。

    今日俄罗斯RT25日报道称，印度前总理莫汉辛格24日表示，印度仍然遵守不首先使用核武器的政策。辛格称，印度是一个不愿使用核武器的国家，印度研发核武器从来不是出于军事理由，而是出于威胁原因
    　　
    辛格还称，在1974年进行第一次核试验后，印度保持了四分之一个世纪的克制这就是为什么我们决定把核主张建立在可信的、最低的威胁之上。
    　　
    巴基斯坦前总统、退役四星陆军上将佩尔韦兹穆沙拉夫22日则表示，尽管印巴两国间的紧张局势有所升级，但巴基斯坦不会为了招来印度毁灭性的回应而首先进行核打击。
    　　
    穆沙拉夫说道，如果我们用1颗原子弹攻击印度，他们就可以用20颗来摧毁我们。唯一的办法就是我们先用50颗原子弹攻击他们，让他们没法发出那20颗原子弹。你准备好要用50颗原子弹发动第一次攻击了吗？

    　　
    214日，印度准军事警察部队遭到自杀式汽车爆炸袭击，造成40余人死亡。事件发生后，有印度官员认为是巴基斯坦支持的恐怖组织所为，但巴基斯坦否认与此事件有关的指控。
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