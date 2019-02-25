印巴前领导人先后表态：我们都不想发动核战争

在克什米尔发生爆炸案后，印度与巴基斯坦关系紧张。但两国前领导人上周先后表示，印度与巴基斯坦间爆发核战争的可能极小。
“今日俄罗斯”（RT）25日报道称，印度前总理莫汉•辛格24日表示，印度仍然遵守“不首先使用核武器”的政策。辛格称，印度是一个“不愿使用核武器的国家”，印度研发核武器从来不是出于“军事理由”，而是出于“威胁原因”。
辛格还称，在1974年进行第一次核试验后，“印度保持了四分之一个世纪的克制”，“这就是为什么我们决定把核主张建立在可信的、最低的威胁之上。”
巴基斯坦前总统、退役四星陆军上将佩尔韦兹•穆沙拉夫22日则表示，尽管印巴两国间的紧张局势有所升级，但巴基斯坦不会为了招来印度毁灭性的回应而首先进行核打击。
穆沙拉夫说道，“如果我们用1颗原子弹攻击印度，他们就可以用20颗来摧毁我们。唯一的办法就是我们先用50颗原子弹攻击他们，让他们没法发出那20颗原子弹。你准备好要用50颗原子弹发动第一次攻击了吗？”
2月14日，印度准军事警察部队遭到自杀式汽车爆炸袭击，造成40余人死亡。事件发生后，有印度官员认为是巴基斯坦支持的“恐怖组织”所为，但巴基斯坦否认与此事件有关的指控。_____________
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