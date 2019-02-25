文在寅：韩国要准备主导构建新朝鲜半岛体系

据韩联社 2 月 25 日报道，第二次朝美首脑会谈 25 日进入倒计时最后两天，韩国总统文在寅在青瓦台幕僚会议上表示， “ 朝鲜半岛命运由我们自己主宰，我们将站在历史舞台的中央，主导构建从战争与对立走向和平与共存、从左右分野走向经济繁荣的新朝鲜半岛体系 ” 。





文在寅表示，韩国将为韩朝关系、朝美关系实现良性循环，以及走向无核化、持久和平、共同繁荣之路而努力。特别是朝鲜实现经济开放后，周边国家、国际机构和全球资本都将参与进来，在此过程中 “ 我们不应丧失主导权 ” 。同时，韩国也为放弃核武选择经济与未来的金正恩委员长报以掌声。我们支持朝美领导人并祝愿会谈取得成功是因为这是半岛消除战争风险与不安、开启和平经济时代的决定性契机。

文在寅还称特朗普总统为了不再重蹈美国朝核外交失败的覆辙，以 “ 果断的决心和全新的外交战略亲自指挥对朝外交 ” 。如果他能成功，将成为可载入世界史的伟业。韩国政府将为特朗普力促半岛和平的外交努力提供全方位支持与配合。

文在寅称，然而，有些人对韩朝关系、朝美关系改善心怀不满且欲拖住后腿，希望这些人摘掉有色眼镜，抓住摆在我们面前的机会。

文在寅表示，上个星期我与特朗普总统通电话时表示为助力朝美首脑会谈取得成功，韩国将尽到所有责任。现在韩美同盟、朝美关系、韩朝关系比过去任何时候都要好，这也意味着韩国可以做的事情比任何时候都多。如果会谈取得成功，现在才是真正的起点。





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