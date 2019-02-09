间谍活跃 立陶宛首次把中国视为安全威胁

立陶宛首次把中国同俄罗斯一样视为国家安全威胁。一份本星期发表的报告说，除了加强在当地的间谍活动外，中国尤其关注立陶宛有关台湾和西藏问题的立场。





有分析认为，中国国内人权和宗教问题恶化导致曾有共产党统治历史的一些中东欧国家越来越把今天的中国同苏联并列起来。





中国间谍重视西藏台湾问题





立陶宛国家安全局与国防部第二行动局，也就是立陶宛军事情报局 2 月 5 日联合发表的一年一度的安全报告说，中国已成为立陶宛的国家安全威胁。





报告说，随着中国在西方世界政治和经济野心膨胀，中国安全情报机构不仅在其他北约和欧盟成员国家加强活动，中国在立陶宛的间谍活动也越来越活跃。在当地的间谍活动主要由中国国家安全部，以及中国军方的间谍部门实施负责。





报告说，中国间谍活动的一个主要目标是阻止当地的政界和其他各界人士支持西藏和台湾独立，不让立陶宛在国际舞台上提出台湾和西藏问题。





招募当地线民收集北约欧盟情报





立陶宛独立后加入了北约和欧盟。立陶宛安全情报部门认为，中国还试图利用立陶宛公民获取北约和欧盟的情报。中国同样感兴趣立陶宛的外交和内政，想知道立陶宛的国防和经济政策，以及立陶宛未来与中国和其他国家的合作项目和计划。





报告说，中国间谍机构积极在当地寻找目标。那些能进入决策层，拥有政治影响，以及对中国友善的当地人士都会成为中国间谍机构的猎物。中国通过赠送礼物，让他们免费去中国旅行的手段招募他们。





中俄并列 重视中国间谍活动





报告预测认为，中国在当地间谍活动的规模未来还将继续扩大。





立陶宛安全机构每年都要发表类似的年度报告。每年的报告通常都把把俄罗斯，以及另一个邻国白俄罗斯视为主要安全威胁。但立陶宛现在把中国也当成安全威胁，这在立陶宛独立后最近 20 多年来还是第一次。





关注华为威胁





中国通讯巨头华为公司的安全威胁日益受到越来越多国家的重视。东欧地区的波兰、捷克等国都已针对华为采取行动保护自己的国家安全。与波兰在历史和文化上拥有密切渊源的立陶宛在刚公布的这份安全报告中并没有提到华为。





但立陶宛最近也在积极讨论华为威胁。立陶宛军事情报局局长巴尔特列纳斯说，立陶宛注意到许多西方国家对华为所采取的行动。立陶宛也特别关注中国法律要求自己的商界必须与情报机构合作。





华为威胁存在 将公布风险评估





巴尔特列纳斯说，所有这一切都显示华为的威胁确实存在，立陶宛安全部门正在收集资料分析评估。





立陶宛国家安全局局长亚乌什基斯说，立陶宛毫无疑问会考虑到华为的威胁，立陶宛安全机构会在近期公布评估分析结果。





立陶宛国防部长卡罗博里斯星期二表示，立陶宛政府暂时还没有理由禁止在民用领域使用华为的设备。但他警告说，在政府部门的一些项目中，可能会针对华为设备出现另一样的风险评估，采取的不同的防备措施。





中共等同苏共 中国形象东欧受挫





中国近些年来日益扩大在东欧地区的影响。中国通过 16+1 与中东欧国家对话和峰会等平台加强在当地的活动。但中国国内的人权和宗教环境恶化也使许多曾有共产党统治历史的东欧国家越来越把今天的中国同苏联相提并论。





俄罗斯时事评论人士尼科里斯基说，如果东欧国家把今天的中共与过去的苏共等同，中国在东欧地区扩大影响，以及中国在当地的软力量无疑都会受挫，这可解释为什么立陶宛首次把中国看成自己的国家安全威胁，并把中国与俄罗斯并列在一起。





不忘历史伤痛 关注中国人权宗教西藏台湾问题





尼科里斯基说，立陶宛是拥有浓厚宗教气氛的国家，多数居民都是虔诚天主教徒，苏联统治期间在当地曾残酷迫害天主教徒，镇压知识界和活动人士，再加上苏联解体前夕，苏军特种部队进攻首都维尔纽斯的电视台和其他主要建筑造成大批平民伤亡，这些伤痛让立陶宛社会无法忘记，这可解释立陶宛为什么关注中国的人权和宗教，以及台湾和西藏问题。





尼科里斯基说，西藏宗教领袖达赖喇嘛曾多次访问过立陶宛，立陶宛社会也特别同情藏人的命运，达赖喇嘛在当地社会拥有很大影响，但立陶宛并不想得罪中国。





接待达赖喇嘛曾让两国关系变冷





尼科里斯基： “ 立陶宛并不想激怒中国，立陶宛官员在公开场合都强调西藏和台湾是中国的一部分，他们都避免发表刺激中国的言论。但另一方面，如果看一下立陶宛与俄罗斯的关系，立陶宛根本不惧怕俄罗斯，因此，立陶宛也不可能害怕中国。 ”





达赖喇嘛 2013 年访问立陶宛时，曾与立陶宛总统格里包斯凯特会面，中国随后报复，导致双方关系冷淡多年。达赖喇嘛去年访问立陶宛时，并没有同官方人士见面，仅会晤了国会议员和前国家领导人。





期望投资经贸合作 但不忘中国威胁





立陶宛总统格里包斯凯特去年秋季曾访华，希望推动两国经贸和投资合作。但反对派批评格里包斯凯特在中国并没有提人权和西藏问题。她访华期间，一些当地活动人士甚至在总统府外举行了抗议示威活动。





由于立陶宛市场小，当地农产品严重过剩，因此希望开发中国市场。两国还曾讨论中国投资立陶宛的波罗的海港口项目，但迄今都没有下文。





中国在立陶宛的投资规模仍然很小。立陶宛总理最近表示，如果中国真想投资或是收购立陶宛在波罗的海的主要港口，政府内阁将严肃评估中国投资带来的风险，以及对国家安全将造成的威胁。（美国之音）

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