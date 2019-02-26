中国美国商会称多数会员支持谈判期间继续对中国商品征税

美国驻华企业社团 -- 中国美国商会周二表示，其多数会员公司都支持在中美贸易谈判期间，继续对中国商品征税。





中国美国商会还表示，过去一年其会员公司中，希望美国给中国施加更大压力、为美国企业创造公平竞争环境的企业数量大大增加。





大约 10% 的会员公司支持 3 月 1 日之后将 2,000 亿美元中国输美商品的税率从 10% 上调至 25% ，这也是美国总统特朗普与中国国家主席习近平最初达成的谈判截止日期。





该商会在其年度中国商业景气调查的简报会上表示，另有 43% 的人主张将关税维持在 10% ，并在继续谈判期间将提高关税的期限推迟 60 天。





“ 对关税的看法不一，但大多数人都支持继续实施目前的关税， ” 商会主席夏尊恩 (Tim Stratford) 在会上说。





“ 人们不喜欢关税，这是完全可以理解的。但他们也认为，关税或许在促进双方非常认真地谈判方面有所助益， ” 夏尊恩早些时候告诉路透。





该商会表示，关税措施导致 19% 的会员公司调整供应链，或寻求在中国境外采购零部件和进行装配。 28% 的公司则推迟或取消在中国的投资决策。 ( 路透社 )

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