罗杰斯：严重经济衰退即将来临 日本尤为严峻

据《日本时报》 2 月 20 日报道，国际知名投资家吉姆 · 罗杰斯（ Jim Rogers ）正在日本宣传他上月出版的新书《以资金的流向来解读日本和世界的未来》。罗杰斯在书中警告称，他有生以来最严重的经济衰退即将来临，并指出日本未来的形势会非常严峻。

罗杰斯预测，由于全球处于 “ 前所未有 ” 的债务水平，灾难性的经济衰退将在一两年内出现。





他尤其指出日本未来的形势非常严峻，因为债务越来越多、人口迅速减少以及不愿意接受移民的态度。

《日本时报》称，未来五年，安倍政府计划引进 34.5 万名外籍劳工，不过为了安抚部分保守派，安倍拒绝将其定性为移民政策。

“ 你要么生孩子，要么有移民，要么生活水平下降， ” 罗杰斯说： “ 你们已经决定要降低生活水平，如果这就是日本想要的话，就这么办吧。对于一个拥有 1.25 亿人口的国家来说，每年 7 万移民不能解决问题。 ”

此外，他在书中还对安倍经济学过度印钞的做法大力抨击，形容这是极其愚蠢的行为。

虽然罗杰斯对日本的未来持悲观态度，但他也没完全抛弃日本。他把日本的观光业、农业和教育业列为投资考虑的产业，并提议日本政府削减开支、降低关税以及谨慎地接受外来移民。

去年 5 月，罗杰斯在接受市场研究机构 Stansberry Churchouse Research 分析师伊斯坎（ Kim Iskyan ）采访时表示，日本虽拥有相当多的外汇存底，内部债务却极为沉重，人口规模也在不断萎缩，或许 50 年后日本就会消失不见。

但他补充，这不代表日股无法上涨数个月、甚至一两年，长期投资与短期投机还是有区别的，若全世界没在未来 3 至 10 个月分崩离析，他还是有时间在日本赚点钱。





罗杰斯是国际知名投资家，不过除了这个头衔，他最为中国人熟知的，就是两个能说一口标准普通话的女儿快乐 · 罗杰斯和小蜜蜂 · 罗杰斯。出色的中文水平已经让 15 岁的快乐 · 罗杰斯成为中文家教，每小时能赚 25 美元。

在 1 月 28 日晚播出的央视《经典咏流传》中，快乐 · 罗杰斯和小蜜蜂 · 罗杰斯演唱了一首清朝车万育所作的《声律启蒙》，两个人用精准的发音、明快的节奏、饱满的情感演唱完这首歌后，不少现场网友纷纷鼓掌，表示非常惊艳。

对于为什么要让孩子从小学中文，罗杰斯介绍，自己第一次来中国是 1984 年，当时就预感中国会成为世界上了不起的国家，中文是未来的钥匙，而且在过去的 30 年里，中国发生了很大的变化。

罗杰斯曾多次表示，举家搬到新加坡就是为了让女儿学习中文，了解亚洲，在节目中，他也不断提到， “ 她们是我最好的投资 ” 。

在罗杰斯接受《日本时报》采访之际，日本也正准备与美国开启贸易谈判。

《日经新闻》 19 日消息称，日美双方正在安排让贸易谈判在特朗普访问日本前的 4 月及 5 月在美国举行。报道认为，汽车关税等贸易问题将是日美谈判的首要议题之一。





2 月 17 日，美国商务部向特朗普提交了一份报告，阐述了进口汽车零部件可能带来的国家安全风险，特朗普有 90 天时间考虑是否依据这份报告提高关税。

日本野村证券高级经济学家 Masaki Kuwahara 表示，相信美国不会对日本汽车产业征收高达 20% 的高额关税，但他同时预计，一旦难以避免，日本汽车出口规模可能减半，对日本 GDP 构成最多达 0.5% 的冲击。

汽车及其零部件及配件是日本最大的经济支柱产业，去年其出口占到了全国总出口的 20% 。

与此同时，欧盟也威胁将对美汽车关税展开报复。观察者网此前报道，汽车出口是欧盟最重要的一笔生意，按金额计，仅仅是德国，就贡献了全球超过 20% 的汽车出口量，是全球最大的汽车出口国。

欧盟委员会主席容克表示，欧盟不会让其他任何人来决定其贸易政策。如果美国决定征收汽车关税， “ 那我们也将这么做 ” 。

据彭博社援引德国慕尼黑伊福经济研究所（ Ifo-Institute ）的数据称，如果美国征收 25% 的关税，德国对美汽车出口可能下降近一半，约 170 亿欧元（ 192 亿美元）。





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