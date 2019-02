据《纽约邮报》报道,美国肯塔基州科文顿高中生尼克 · 桑德曼日前起诉《华盛顿邮报》诽谤,并索赔 2.5 亿美元,原因是该报有关他参加华盛顿国家广场集会的报道失实。





当地时间周三,长期将《华盛顿邮报》视作眼中钉的特朗普对这起诉讼欢呼雀跃,在社交媒体上为桑德曼打气: “ 尼克,盘他!( Go get them Nick ) ”

特朗普在社交媒体上引用了桑德曼律师提起的诉讼, “ 《华盛顿邮报》忽略了基本的新闻标准,因为他们想要推进他们众所周知、极易证明的对于总统的偏见议程。 ”

据悉,桑德曼在上个月华盛顿举行的反堕胎集会 “ 为生命游行 ” 中,与原住民老人内森 · 菲利普斯面对面站立在一起。内森 · 菲利普斯当天在国家广场参与了另一场原住民的集会。

桑德曼最初被指控煽动了对抗。但桑德曼和菲利普斯都表示,他们是在试图化解该局面。

这起诽谤诉讼指控报纸无视事实, “ 污蔑了一个男孩 ” 。

随后,《华盛顿邮报》在一份声明中表示,其 “ 正在审查诉讼的副本,并计划进行有力的辩护。 ”





