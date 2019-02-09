泰国国王回应长公主参选总理：与宪法精神不相符

当地时间2月8日22：40，泰国国王发表声明，称乌汶叻公主不适合担任政治职务。声明中表示，王室成员是高于政治之上的；王室成员参与政治活动与宪法精神、历史传统、君主立宪制都不相符。
早前报道：
泰国政坛爆炸性新闻！长公主决定打破王室传统参选总理
没想到吧？让国王姐姐选总理，泰国前总理他信这一手厉害了！
8日是泰国大选登记的最后一天，泰爱国党提名乌汶叻公主代表该党参选泰国总理引发国际舆论震动。外媒纷纷称，这是史无前例的情况，打破了泰国王室不参与政治的传统。
据美国有线电视新闻网（CNN）8日报道，现年67岁的乌汶叻公主是已故泰国国王普密蓬的长女、现任泰王玛哈·哇集拉隆功的姐姐。她代表的泰爱国党与泰国前总理他信关系紧密。乌汶叻公主的主要竞选对手包括泰国现任总理巴育——后者8日同样宣布参加3月24日举行的大选。
泰爱国党领导人伊布查普8日对媒体说，乌汶叻公主已经接受参加大选的邀请。据报道，泰国选举委员会须在下周五之前决定是否通过候选人的竞选资格。
CNN称，这是泰国86年前建立君主立宪政制以来，王室主要成员首次参加大选。不过路透社称，目前无法确认乌汶叻公主的提名是否得到王室认可。尽管乌汶叻公主这一级别的王室成员并没有被禁止参与政治，但过去以来，泰国王室始终保持政治中立。支持巴育的泰国人民改革党8日称，乌汶叻公主的提名或违反选举法。法律规定，政党不得在竞选活动中将王室牵涉进来。
CNN介绍说，乌汶叻公主在1972年与一名美国人结婚，并放弃其泰国王室成员身份。1998年，乌汶叻公主离婚，2001年后便一直住在泰国，成为王室中的活跃分子。她投身于泰国旅游事业超过10年，并成立了数家慈善机构。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost