    • 2019年2月9日

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    美国“人道援助”物资抵委内瑞拉边界 遭公开拒绝

    星期六, 二月 09, 2019

    一批美国提供的人道主义援助物资7日抵达哥伦比亚与委内瑞拉边界。
    　　
    委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗已经公开拒绝接受美国援助，指认美方虚伪。联合国发言人7日说，提供人道援助不应出于政治动机。
    　　
    一个应对委内瑞拉政治危机的国际联络组同一天呼吁委内瑞拉政府与反对派对话，反对外部军事干预。
    　　
    援助勿夹私货
    　　
    多辆卡车装载食品和药品，7日驶抵哥伦比亚东北部边境城市库库塔。
    　　
    委内瑞拉军方已经封锁库库塔通往委内瑞拉的桥，放置油罐车和集装箱作为路障。
    　　
    委内瑞拉议会主席、反对派要员胡安·瓜伊多123日自封临时总统，获得美国政府承认。应瓜伊多请求，美方以人道主义名义发送援助物资。
    　　
    马杜罗指认瓜伊多自封总统是反对派和美方搞政变，所谓人道援助是侮辱委内瑞拉和作秀。马杜罗政府同时担心，美方试图以援助为幌子，为军事干预打前站。
    　　
    美国总统唐纳德·特朗普3日说，不排除军事干预选项。
    　　
    联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克7日说，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯认为，人道援助永远不应用作政治棋子，应依据实际需要，符合人道、中立、公正和独立原则不带政治、军事及其他目的
    　　
    迪雅里克呼吁谈判化解委内瑞拉政治危机，说古特雷斯支持国际社会帮助这个国家找到解决方案。
    　　
    俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃7日指责美方一方面制裁委内瑞拉，另一方面却强行援助极为讽刺
    　　
    美国政府128日宣布制裁委内瑞拉石油公司，冻结这家企业在美国资产和截留对美国石油出口收入，进一步施压马杜罗政府。
    　　
    他们说，委内瑞拉人民在现政府治下生活困苦，扎哈罗娃说，那么，别施加制裁。让这个国家生存和发展，独立解决自己的问题。
    　　
    推动对话解决
    　　
    由欧洲联盟方面和多个拉丁美洲国家组成的国际联络组”7日首次开会，磋商如何化解委内瑞拉政治危机。
    　　
    国际联络组包括欧盟成员国德国、法国、英国、西班牙、意大利、葡萄牙、瑞典、荷兰和拉美国家厄瓜多尔、哥斯达黎加、乌拉圭、玻利维亚。

    会议在乌拉圭首都蒙得维的亚召开。欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼告诉媒体记者，联络组主张依照委内瑞拉宪法举行自由、透明和可信的总统选举，让委内瑞拉自主解决问题；与会国家就委内瑞拉政治危机的成因有分歧，但认同应以和平方式化解，反对诉诸暴力和外部军事干预。
    　　
    她说，联络组打算派遣团队前往委内瑞拉、推动举行选举，另外，欧盟打算在委内瑞拉设立人道主义援助事务办公室。
    　　
    一些欧洲国家，如德国、法国、英国、西班牙先前要求马杜罗答应举行新的总统选举，遭拒绝后承认瓜伊多为临时总统。不过，马杜罗欢迎国际联络组推动对话的主张。
    　　
    针对国际联络组的会议和主张，美国委内瑞拉问题特使埃利奥特·亚当7日敦促更多国家承认瓜伊多。
    　　
    墨西哥政府支持马杜罗，参加国际联络组会议。墨西哥外长马塞洛·埃布拉德会后告诉俄罗斯卫星通讯社，必须防止诉诸武力，否认委内瑞拉可能爆发内战。
    　　
    美国南方司令部司令克雷格·法勒7日在美国国会参议院作证时说，军方准备在必要时保护美国（在委内瑞拉的）人员和外交设施。他没有披露细节。

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