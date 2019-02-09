美国“人道援助”物资抵委内瑞拉边界 遭公开拒绝

一批美国提供的“人道主义援助”物资7日抵达哥伦比亚与委内瑞拉边界。
委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗已经公开拒绝接受美国援助，指认美方虚伪。联合国发言人7日说，提供人道援助不应出于政治动机。
一个应对委内瑞拉政治危机的“国际联络组”同一天呼吁委内瑞拉政府与反对派对话，反对外部军事干预。
援助勿夹“私货”
多辆卡车装载食品和药品，7日驶抵哥伦比亚东北部边境城市库库塔。
委内瑞拉军方已经封锁库库塔通往委内瑞拉的桥，放置油罐车和集装箱作为路障。
委内瑞拉议会主席、反对派要员胡安·瓜伊多1月23日自封“临时总统”，获得美国政府承认。应瓜伊多请求，美方以人道主义名义发送援助物资。
马杜罗指认瓜伊多自封“总统”是反对派和美方搞政变，所谓人道援助是“侮辱”委内瑞拉和“作秀”。马杜罗政府同时担心，美方试图以援助为幌子，为军事干预打前站。
美国总统唐纳德·特朗普3日说，不排除军事干预选项。
联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克7日说，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯认为，人道援助“永远不应用作政治棋子”，应依据实际需要，“符合人道、中立、公正和独立原则”，“不带政治、军事及其他目的”。
迪雅里克呼吁谈判化解委内瑞拉政治危机，说古特雷斯支持国际社会帮助这个国家找到解决方案。
俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃7日指责美方一方面制裁委内瑞拉，另一方面却“强行援助”，“极为讽刺”。
美国政府1月28日宣布制裁委内瑞拉石油公司，冻结这家企业在美国资产和截留对美国石油出口收入，进一步施压马杜罗政府。
“他们说，委内瑞拉人民在现政府治下生活困苦，”扎哈罗娃说，“那么，别施加制裁。让这个国家生存和发展，独立解决自己的问题。”
推动对话解决
由欧洲联盟方面和多个拉丁美洲国家组成的“国际联络组”7日首次开会，磋商如何化解委内瑞拉政治危机。
“国际联络组”包括欧盟成员国德国、法国、英国、西班牙、意大利、葡萄牙、瑞典、荷兰和拉美国家厄瓜多尔、哥斯达黎加、乌拉圭、玻利维亚。
会议在乌拉圭首都蒙得维的亚召开。欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼告诉媒体记者，联络组主张“依照委内瑞拉宪法举行自由、透明和可信的总统选举”，让委内瑞拉自主解决问题；与会国家就委内瑞拉政治危机的成因有分歧，但认同应以和平方式化解，反对诉诸暴力和外部军事干预。
她说，联络组打算派遣团队前往委内瑞拉、推动举行选举，另外，欧盟打算在委内瑞拉设立人道主义援助事务办公室。
一些欧洲国家，如德国、法国、英国、西班牙先前要求马杜罗答应举行新的总统选举，遭拒绝后承认瓜伊多为“临时总统”。不过，马杜罗欢迎“国际联络组”推动对话的主张。
针对“国际联络组”的会议和主张，美国委内瑞拉问题特使埃利奥特·亚当7日敦促更多国家承认瓜伊多。
墨西哥政府支持马杜罗，参加“国际联络组”会议。墨西哥外长马塞洛·埃布拉德会后告诉俄罗斯卫星通讯社，必须防止诉诸武力，否认委内瑞拉可能爆发内战。
美国南方司令部司令克雷格·法勒7日在美国国会参议院作证时说，军方“准备在必要时保护美国（在委内瑞拉的）人员和外交设施”。他没有披露细节。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost