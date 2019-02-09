美国“人道援助”物资抵委内瑞拉边界 遭公开拒绝

一批美国提供的 “ 人道主义援助 ” 物资 7 日抵达哥伦比亚与委内瑞拉边界。

委内瑞拉总统尼古拉斯 · 马杜罗已经公开拒绝接受美国援助，指认美方虚伪。联合国发言人 7 日说，提供人道援助不应出于政治动机。

一个应对委内瑞拉政治危机的 “ 国际联络组 ” 同一天呼吁委内瑞拉政府与反对派对话，反对外部军事干预。

援助勿夹 “ 私货 ”

多辆卡车装载食品和药品， 7 日驶抵哥伦比亚东北部边境城市库库塔。

委内瑞拉军方已经封锁库库塔通往委内瑞拉的桥，放置油罐车和集装箱作为路障。

委内瑞拉议会主席、反对派要员胡安 · 瓜伊多 1 月 23 日自封 “ 临时总统 ” ，获得美国政府承认。应瓜伊多请求，美方以人道主义名义发送援助物资。

马杜罗指认瓜伊多自封 “ 总统 ” 是反对派和美方搞政变，所谓人道援助是 “ 侮辱 ” 委内瑞拉和 “ 作秀 ” 。马杜罗政府同时担心，美方试图以援助为幌子，为军事干预打前站。

美国总统唐纳德 · 特朗普 3 日说，不排除军事干预选项。

联合国发言人斯特凡纳 · 迪雅里克 7 日说，联合国秘书长安东尼奥 · 古特雷斯认为，人道援助 “ 永远不应用作政治棋子 ” ，应依据实际需要， “ 符合人道、中立、公正和独立原则 ” ， “ 不带政治、军事及其他目的 ” 。

迪雅里克呼吁谈判化解委内瑞拉政治危机，说古特雷斯支持国际社会帮助这个国家找到解决方案。

俄罗斯外交部发言人玛利亚 · 扎哈罗娃 7 日指责美方一方面制裁委内瑞拉，另一方面却 “ 强行援助 ” ， “ 极为讽刺 ” 。

美国政府 1 月 28 日宣布制裁委内瑞拉石油公司，冻结这家企业在美国资产和截留对美国石油出口收入，进一步施压马杜罗政府。

“ 他们说，委内瑞拉人民在现政府治下生活困苦， ” 扎哈罗娃说， “ 那么，别施加制裁。让这个国家生存和发展，独立解决自己的问题。 ”

推动对话解决

由欧洲联盟方面和多个拉丁美洲国家组成的 “ 国际联络组 ”7 日首次开会，磋商如何化解委内瑞拉政治危机。

“ 国际联络组 ” 包括欧盟成员国德国、法国、英国、西班牙、意大利、葡萄牙、瑞典、荷兰和拉美国家厄瓜多尔、哥斯达黎加、乌拉圭、玻利维亚。





会议在乌拉圭首都蒙得维的亚召开。欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡 · 莫盖里尼告诉媒体记者，联络组主张 “ 依照委内瑞拉宪法举行自由、透明和可信的总统选举 ” ，让委内瑞拉自主解决问题；与会国家就委内瑞拉政治危机的成因有分歧，但认同应以和平方式化解，反对诉诸暴力和外部军事干预。

她说，联络组打算派遣团队前往委内瑞拉、推动举行选举，另外，欧盟打算在委内瑞拉设立人道主义援助事务办公室。

一些欧洲国家，如德国、法国、英国、西班牙先前要求马杜罗答应举行新的总统选举，遭拒绝后承认瓜伊多为 “ 临时总统 ” 。不过，马杜罗欢迎 “ 国际联络组 ” 推动对话的主张。

针对 “ 国际联络组 ” 的会议和主张，美国委内瑞拉问题特使埃利奥特 · 亚当 7 日敦促更多国家承认瓜伊多。

墨西哥政府支持马杜罗，参加 “ 国际联络组 ” 会议。墨西哥外长马塞洛 · 埃布拉德会后告诉俄罗斯卫星通讯社，必须防止诉诸武力，否认委内瑞拉可能爆发内战。

美国南方司令部司令克雷格

·

法勒

7

日在美国国会参议院作证时说，军方

“

准备在必要时保护美国（在委内瑞拉的）人员和外交设施

”

。他没有披露细节。

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