中国国家主席习近平希望中美双方相向而行以达成贸易协议

中国国家主席习近平在一封信中对美国总统特朗普表示，希望中美双方相向而行，以便能在 3 月 1 日最后期限前达成贸易协议。





这封信是在特朗普于白宫会见中国国务院副总理刘鹤期间被宣读的。刘鹤目前正在华盛顿与美方磋商，争取达成一项协议，缓解世界上最大两个经济体之间的贸易紧张局势。





习近平在信中称，他已经就农产品采购做出了安排。





白宫一位官员周四表示，中国在与美国的经贸谈判中提议购买 500 万吨美国大豆。这位官员称，该交易不一定是一次性采购。这位官员是在澄清当日稍早美国总统特朗普与中国副总理刘鹤会谈，双方在交换意见时的说法，当时据称是中国将每日采购 500 万吨。





美国贸易代表莱特希泽表示，我们进行了两天紧张的讨论，取得了实质性进展，但还有很多工作要做。美方关注的是结构性问题和协议的执行。





特朗普称，莱特希泽和美国代表团不久将访问中国，他有可能将访华同和朝鲜领导人金正恩的峰会结合起来。





特朗普指出，中国在开放金融服务方面已经做了很多，中国已经在知识产权和技术转让方面取得了进展，但这并不意味着我们会达成协议。他表示，没有谈到延长 3 月 1 日的关税期限，认为没有必要延长。





另外，特朗普表示，还没有讨论华为的案子，但是会讨论的。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





