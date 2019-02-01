特朗普称近期将与习近平会晤 以达成贸易协议

美国总统特朗普周四表示，他近期将与中国国家主席习近平会晤，以达成全面的贸易协议，美国贸易代表报告称中美双方为期两天的高级别贸易磋商取得了 “ 实质性 ” 进展。





特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤时表示，他对美中达成 “ 有史以来最大的协议 ” 持乐观态度。特朗普与习近平会晤的具体计划尚未公布，不过美国贸易代表莱特希泽和美国财长努钦 2 月将带领代表团访问北京。





莱特希泽表示，中国提议美国贸易代表团在 2 月中旬前往中国，美国将对此做出回应。





美国和中国代表团在华盛顿举行了两天的贸易磋商。





“ 我认为我们已经取得了重大进展。这并不意味着将会达成协议， ” 特朗普补充称，他提到 “ 极好的关系和温暖的感觉。 ”





莱特希泽称，要达成协议还需要作很多工作，但表示谈判取得了 “ 实质性进展 ” 。美中双方的磋商重点是保护美国知识产权、强迫技术转让、农产品以及协议的 “ 执行、执行、执行 ” 。





“ 在现阶段，我还无法预测谈判取得成功。但如果这些问题能够解决，那么谈判就有可能取得成功， ” 莱特希泽表示。





特朗普称，他认为不需要将 3 月 1 日对中国商品加征关税的期限延长。





“ 我认为当我与习近平主席会面时，会就所有事情达成一致， ” 特朗普补充称。





特朗普已扬言，如果不能达成协议，美国将从 3 月 2 日开始将 2,000 亿美元中国商品的关税税率从 10% 提高至 25% ，并对中国其余输美商品加征新的关税。





“ 与中国达成的可不会是小规模协议，要么会达成一份规模庞大的协议，要么就推迟一些时间达成， ” 特朗普稍早在白宫称。





“ 如果我们能搞定贸易协议，我很愿意给予中国通融， ” 特朗普称。





**“ 有问题 ”**





美国商会一名官员在听取了中美谈判情况简报后表示，双方仍存在明显分歧，中国没有针对强迫技术转让、大规模行业补贴以及歧视性的数字交易法规等美国的核心要求提出新的建议。





“ 我们上周在中国进行讨论后，感觉中方很难就技术转让问题拿出什么建议，站在我们的立场看，这有问题， ” 美国商会国际事务主任 Myron Brilliant 指出。

Brilliant 还表示，双方在保护版权和打击盗版犯罪等知识产权保护的执行问题上分歧有所减少。









特朗普在推特上表示，他在寻求中国开放市场 “ 不仅是对金融服务，他们现在正这么做，而且要对我们的制造业、农业以及其他美国企业和行业开放。没有这些，协议就是不可接受的！ ”





中国人民银行行长易纲离开下榻的酒店前往谈判会场，被问及谈判情况时，竖起了大拇指。对于中国的提议，他未予置评。





特朗普寻求通过 “ 美国优先 ” 战略改变全球贸易秩序，对中国商品加征关税只是其中一个举措。特朗普还对钢铝、洗衣机、太阳能板等进口商品加征关税，他并威胁称，除非日本和欧盟做出妥协，否则将对进口汽车加征关税。 ( 路透社 )

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