诺基亚CEO警告：欧洲5G部署或因频谱和监管“推迟”

2月26日下午消息，据美国财经媒体CNBC报道，诺基亚首席执行官拉吉夫·苏立（Rajeev Suri）称，由于频谱问题和监管等原因，欧洲的5G网络部署可能会推迟。
他在周一接受CNBC记者凯伦·图森（Karen Tsoon）的采访中说，欧洲对该新技术的执行将落后于美国、中国等，这些国家已经在5G的开发中大举前进。
苏立认为，欧洲电信运营商恐会落后的主要原因在于欧洲大陆缺乏频谱——高速无线网络必需的无线电波，以及监管障碍。“频谱在有些国家有，但不是所有国家都有，”他说，还表示市场“监管过度”，“企业合并受阻碍”。
欧洲公司一直在争取他们自己的5G高速无线电波。10月份，意大利政府在频谱拍卖中给出创记录的76亿美元高价。
在苏立发表这番评论前，诺基亚已经与欧洲电信公司Telenor宣布达成一项合作交易，在丹麦推出5G试点。一众其他公司也在进行各自的试点项目，包括Orange、BT和德国电信公司。
针对近日围绕5G的安全问题，苏立说：“客户需要我们的时候，我们定不会缺席。除此之外，我只能说，在5G领域，安全性不容妥协。”
与此同时，沃达丰首席执行官尼克·里德（Nick Read）也在周一时候提醒说，欧洲禁用华为的5G设备将会使运营商、消费者承担“巨大代价”。如若这么做，欧洲的5G部署恐将落后世界“两年之久”。
他还说：“这对欧洲是十分不利的。而美国根本不存在这个问题，因为他们未曾依赖华为的设备。”
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