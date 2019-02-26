诺基亚CEO警告：欧洲5G部署或因频谱和监管“推迟”

2 月 26 日下午消息，据美国财经媒体 CNBC 报道，诺基亚首席执行官拉吉夫 · 苏立（ Rajeev Suri ）称，由于频谱问题和监管等原因，欧洲的 5G 网络部署可能会推迟。

他在周一接受 CNBC 记者凯伦 · 图森（ Karen Tsoon ）的采访中说，欧洲对该新技术的执行将落后于美国、中国等，这些国家已经在 5G 的开发中大举前进。





苏立认为，欧洲电信运营商恐会落后的主要原因在于欧洲大陆缺乏频谱 —— 高速无线网络必需的无线电波，以及监管障碍。 “ 频谱在有些国家有，但不是所有国家都有， ” 他说，还表示市场 “ 监管过度 ” ， “ 企业合并受阻碍 ” 。

欧洲公司一直在争取他们自己的 5G 高速无线电波。 10 月份，意大利政府在频谱拍卖中给出创记录的 76 亿美元高价。

在苏立发表这番评论前，诺基亚已经与欧洲电信公司 Telenor 宣布达成一项合作交易，在丹麦推出 5G 试点。一众其他公司也在进行各自的试点项目，包括 Orange 、 BT 和德国电信公司。

针对近日围绕 5G 的安全问题，苏立说： “ 客户需要我们的时候，我们定不会缺席。除此之外，我只能说，在 5G 领域，安全性不容妥协。 ”

与此同时，沃达丰首席执行官尼克 · 里德（ Nick Read ）也在周一时候提醒说，欧洲禁用华为的 5G 设备将会使运营商、消费者承担 “ 巨大代价 ” 。如若这么做，欧洲的 5G 部署恐将落后世界 “ 两年之久 ” 。

他还说：

“

这对欧洲是十分不利的。而美国根本不存在这个问题，因为他们未曾依赖华为的设备。

”

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