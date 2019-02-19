美媒：中国房市风险丛生 难当救经济重任

美国华尔街日报报导，中国经济整体放缓之际，许多城市房市转冷意味着可能无法再指望房地产投资来拯救经济。有专家说，中国城市住房需求可能已在 2015 年见顶。





华尔街日报（ WSJ ）中文网今天报导，官方愈来愈担心多年来房地产债务累积带来的金融风险以及某些城市民众的不满情绪。在一些中国城市，住房拥有者的大部分财富和房屋挂钩，年轻人则感叹着房价高不可攀。





报导分析，人口结构因素开始抑制着房地产市场动能。城镇化速度放缓意味到城市的农村居民数量减少，进一步影响了新成屋的购房需求。与此同时，人口老龄化代表寻求升级住房的年轻家庭数目减少。





报导引述凯投宏观（ Capital Economics ）高级中国经济学家伊凡斯 - 普瑞查德（ Julian Evans-Pritchard ）说，许多有意购屋的陆民已经买了房子，这消耗了未来的需求；城市住房需求可能已经在 2015 年见顶。





房地产市场放缓的阴霾正在影响中国经济的另一个重要成长引擎 — 消费。债务负担约束着家庭预算，而房产价值停滞则影响许多家庭的消费意愿下降。





有投资银行预测，为了刺激经济，中国政府今年可能松绑大城市的房地产调控。





路透社稍早前引述投行野村的报告说，中国经济成长预计于今年第二季触底，这将促使北京推出更多刺激及宽松措施，下半年中国经济可望复甦。





在政策方面，野村预计中国官方今年会推出更多积极的财政措施及货币宽松政策，其中将有三项改变游戏规则的政策出炉，包括：更大、范围更广地削减增值税和企业所得税；人民币进一步贬值以缓解出口和经济增长的下行压力；对大城市的房地产调控作出松绑。（中央社）





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