    • 2019年2月21日

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    俄少将披露俄大杀器:5分钟内击毁离岸500公里目标

    星期四, 二月 21, 2019

    俄总统普京在20日的国情咨文演讲中介绍了飞行速度达9马赫的锆石高超音速导弹。俄罗斯退休海军少将、技术科学副博士弗谢沃洛德赫梅罗夫表示，俄海军舰艇可以同时向美军各指挥中枢发射约40锆石导弹，这些导弹可在5分钟内击毁离岸500公里内的目标。

    据俄新社221日报道，赫梅罗夫称，根据总统在国情咨文中透露的数据，不难进行作战计算。配置了锆石导弹的军舰能够在5分钟内击毁离岸500公里内的目标。
    　　
    赫梅罗夫表示，锆石这样的高超音速导弹实际上冲击了任何防空和导弹防御系统。他们（导弹防御系统）可以发现向目标飞行的锆石导弹，但无法拦截它。
    　　
    报道称，根据赫梅罗夫的说法，在西大西洋和东太平洋部署的俄海军舰艇可以同时向美军各指挥中枢发射约40锆石导弹。
    　　
    据报道，普京在20日的国情咨文演讲中表示，正在建造的锆石海基高超音速巡航导弹速度为9马赫，射程超过1000公里，该导弹能够摧毁海上及地面目标。据普京介绍，这些导弹需要通过海上平台发射，即系列水上、水下舰船和潜水艇，其中包括为口径高精度导弹建造或已完成的舰船。

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