俄少将披露俄大杀器:5分钟内击毁离岸500公里目标

俄总统普京在 20 日的国情咨文演讲中介绍了飞行速度达 9 马赫的 “ 锆石 ” 高超音速导弹。俄罗斯退休海军少将、技术科学副博士弗谢沃洛德 ∙ 赫梅罗夫表示，俄海军舰艇可以同时向美军各指挥中枢发射约 40 枚 “ 锆石 ” 导弹，这些导弹可在 5 分钟内击毁离岸 500 公里内的目标。





据俄新社 2 月 21 日报道，赫梅罗夫称， “ 根据总统在国情咨文中透露的数据，不难进行作战计算。配置了 ‘ 锆石 ’ 导弹的军舰能够在 5 分钟内击毁离岸 500 公里内的目标。 ”

赫梅罗夫表示， “ 像 ‘ 锆石 ‘ 这样的高超音速导弹实际上冲击了任何防空和导弹防御系统。他们（导弹防御系统）可以发现向目标飞行的 ‘ 锆石 ’ 导弹，但无法拦截它。 ”

报道称，根据赫梅罗夫的说法，在西大西洋和东太平洋部署的俄海军舰艇可以同时向美军各指挥中枢发射约 40 枚 “ 锆石 ” 导弹。

据报道，普京在

20

日的国情咨文演讲中表示，正在建造的

“

锆石

”

海基高超音速巡航导弹速度为

9

马赫，射程超过

1000

公里，该导弹能够摧毁海上及地面目标。据普京介绍，这些导弹需要通过海上平台发射，即系列水上、水下舰船和潜水艇，其中包括为

“

口径

”

高精度导弹建造或已完成的舰船。

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