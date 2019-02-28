近六成新加坡和香港高净值投资者认为人民币有下行风险

国际私人银行及资产管理集团 --LGT 皇家银行周四发表最新调查显示，新加坡和香港的高净值投资者（ HNWI ）预期环球经济在未来三个月将略有改善，中国与美国于今年下半年有望达成贸易协议，但近六成受访者认为人民币兑美元有下行风险。

该项调查在 2 月 15 日至 24 日期间进行，涵盖新加坡和香港各 154 名拥有至少 100 万美元的流动可投资资产的高净值投资者（其中 43% 持有 200-500 万美元），以评估他们对市场、环球经济和贸易以及其他相关议题的看法。





调查显示，接近 50% 的受访者认为环球经济在未来三个月将略有改善，而新加坡的高净值投资者比香港受访者略为乐观。另外，受访者预期 2020 年上半年将出现环球性经济衰退，并预期美联储今年将加息两次。





中美贸易争端方面， 42% 的人士认为 2019 年下半年中美有望达成贸易协议，只有 12% 的受访者表示协议可能需要数年才能实现。





与此同时， 70% 的人认为中国可以避免经济出现硬着陆，这主要是因为国内消费强劲和持续的货币 / 财政宽松政策可以带来支持。 59% 的受访者预期人民币兑美元将在未来三至六个月贬值，跌破 7.00 的水平。





LGT 指出， “ 香港和新加坡的高净值投资者对于 2019 年的股票市场、环球经济和中国前景总体上是乐观的，令人意外的是受访者对人民币的看法略为悲观，这暗示投资者认为人民币走软可能为中国政府促进经济增长的其中一个方法。 ”





“ 另一点令我们意外的是投资组合中有很高的现金水平，与此同时基于投资者对股票市场看法乐观，这可能表示他们希望在未来三至六个月内有足够现金在市场出现调整时增持股票。 ” 该行并称。





调查又显示，在房地产市场方面，超过 70% 的香港受访者对本地房地产持中立至正面的看法。在新加坡，该得分较高，为 78% 。至于对中国的房地产市场， 22% 表示房地产价格将会下调，而 6% 预计会出现 “ 大型市场调整 ” 。（路透社）

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