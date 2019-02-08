美智库：菲在中业岛填海 中国百船齐发围岛

美国智库“亚洲海事透明倡议组织”（ AMTI ）昨天公布，菲律宾正在南海中业岛（ Thitu ）填海造陆，而中国曾百船齐发围岛，双方船舰一度在中业岛海域遥遥对峙。





亚洲海事透明倡议组织 6 日在网站上公布卫星照片，称菲律宾在中业岛堤道以北填造 3 万 2000 平方公尺的土地，相当于城市里的 3 个街区，并暗示菲国将在这片新生地上建造渔港、海水淡化厂、太阳能板列阵、住宅和海洋研究设施。





对此，中国采取“包心菜”战略，从渚碧礁（ Subi Reef ）出动渔船、海警船和人民解放军军舰，像包心菜一样层层围住中业岛，以威吓菲律宾，船只数量去年 12 月 20 日一度达到 95 艘之多，今年 1 月 26 日减至 26 艘。





亚洲海事透明倡议组织说，中国的渔船没有渔具，且关闭了船舶自动辨识系统，更像是海上民兵部队（ maritime militia ）。





渚碧礁目前由中国控制，中业岛则由菲律宾占据，两岛相隔约 12 海里， 2018 年 12 月 20 日卫星照片显示，中国 1 艘驱逐舰和 1 艘海警船，以及菲律宾 1 艘海军军舰，在中业岛海域遥遥相望。





2017 年 8 月，菲国渔民打算在中业岛附近沙洲兴建遮盖物时，中国“包心菜”船队也曾包围过中业岛。





亚洲海事透明倡议组织报告引述菲律宾国防部长罗伦沙纳（ Delfin Lorenzana ）称，中国驻菲大使 2018 年 11 月曾要求菲国停止中业岛设施改善工程。





罗伦沙纳今天向菲国媒体说明，菲国目前在中业岛兴建下水滑道，下一步将是为飞机跑道铺设水泥，再来是填海 300 公尺以延长飞机跑道。





虽然菲律宾与中国的关系在总统杜特蒂（ Rodrigo Duterte ）上任后明显改善，但南海依然暗潮汹涌。罗伦沙纳最近多次公开表示，马尼拉希望与华府重新检视已签署 68 年的“菲美共同防御条约”，以因应中国在南海的势力扩张。





目前不清楚菲国重新检视菲美共同防御条约的要求，与中国船队包围中业岛是否有关。（中央社）

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