高通推出汽车、PC与家庭宽带用5G芯片





5G 网络的强大提振。预计将于今年开始推出的 5G 网络，速度将快于目前的 4G 网络。高通将为三星电子 005930.KS) Galaxy Fold 等装置供应 5G 连网芯片。 全球最大手机芯片供应商高通对投资者表示，预期将受到网络的强大提振。预计将于今年开始推出的网络，速度将快于目前的网络。高通将为三星电子摺叠智能手机等装置供应连网芯片。





INTC.O) iPhone 的移动数据网络连结。联发科 2454.TW) 5G 芯片的计划，三星与华为计划部分自家手机机种将采用该 5G 芯片，可能令高通业务受到侵蚀。 不过高通在移动芯片业务面临诸多挑战，苹果去年选择英特尔独家供应其的移动数据网络连结。联发科、三星与华为也都宣布生产芯片的计划，三星与华为计划部分自家手机机种将采用该芯片，可能令高通业务受到侵蚀。





5G 芯片的计划。高通称，它正在与日本电子商务零售商乐天 4755.T) 5G 芯片。 在周一西班牙举行的世界移动大会上，高通宣布向手机之外市场供应芯片的计划。高通称，它正在与日本电子商务零售商乐天的移动部门合作，供应用于乐天将在日本推出的网络设备的芯片。





(PC) 的新款芯片，可将 PC 与 5G 网络连接起来。此前高通曾试图在对手英特尔核心的中央处理器市场将其扳倒。高通还宣布将推出 5G 固定无线接入芯片。威瑞森通讯 (Verizon Communications)( VZ.N 高通还有一款用于个人电脑的新款芯片，可将网络连接起来。此前高通曾试图在对手英特尔核心的中央处理器市场将其扳倒。高通还宣布将推出固定无线接入芯片。威瑞森通讯等运营商都希望这种芯片的速度能快到足以取代家庭宽带连接。在美国，许多消费者从有线电视运营商获得宽带连接。





高通周一还发布了一套针对汽车制造商的新款芯片。高通的现有芯片能帮助汽车接入因特网，但随着汽车自动驾驶导航达到新的水平， 5G 芯片预计能实现行驶中汽车之间的连接，还可以实现汽车与交通标志和信号灯等物体之间的连接。 ( 路透社 )

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