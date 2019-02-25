高通推出汽车、PC与家庭宽带用5G芯片

全球最大手机芯片供应商高通对投资者表示，预期将受到5G网络的强大提振。预计将于今年开始推出的5G网络，速度将快于目前的4G网络。高通将为三星电子(005930.KS)摺叠智能手机Galaxy Fold等装置供应5G连网芯片。
不过高通在移动芯片业务面临诸多挑战，苹果去年选择英特尔(INTC.O)独家供应其iPhone的移动数据网络连结。联发科(2454.TW)、三星与华为也都宣布生产5G芯片的计划，三星与华为计划部分自家手机机种将采用该5G芯片，可能令高通业务受到侵蚀。
在周一西班牙举行的世界移动大会上，高通宣布向手机之外市场供应5G芯片的计划。高通称，它正在与日本电子商务零售商乐天 (4755.T)的移动部门合作，供应用于乐天将在日本推出的网络设备的5G芯片。
高通还有一款用于个人电脑(PC)的新款芯片，可将PC与5G网络连接起来。此前高通曾试图在对手英特尔核心的中央处理器市场将其扳倒。高通还宣布将推出5G固定无线接入芯片。威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)等运营商都希望这种芯片的速度能快到足以取代家庭宽带连接。在美国，许多消费者从有线电视运营商获得宽带连接。
高通周一还发布了一套针对汽车制造商的新款芯片。高通的现有芯片能帮助汽车接入因特网，但随着汽车自动驾驶导航达到新的水平，5G芯片预计能实现行驶中汽车之间的连接，还可以实现汽车与交通标志和信号灯等物体之间的连接。(路透社)_____________
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