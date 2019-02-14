杨洁篪在慕尼黑安全会议上预计将试图减缓西方对华为网络安全忧虑

将出席 2 月 15 至 17 日慕尼黑安全会议的中共政治局委员、中央外事办主任杨洁篪，在阐述中国对国际形势、多边主义、国际合作等问题的看法和主张的同时，预计将试图减缓西方国家对中国和华为公司威胁网络安全的忧虑。





据香港近年偏向亲中的英文南华早报星期三报导，分析人士表示，代表中国参加第 55 届慕尼黑安全会议的杨洁篪，将会在包括委内瑞拉、伊朗、中国华为参与 5G 网络发展等议题上，遇到美国及其盟国的质问。





在美国与中国目前在贸易纠纷和军事竞争等方面展开交锋之际，作为国际战略和安全领域重要论坛之一的慕安会的组织者，预计将有 35 位政府和国家首脑、 50 位外交和国防部长与会，包括近期几次针对对话政策发表强硬演说的美国副总统彭斯和代理国防部长沙纳汉等。





今年慕安会的议题包括美国、中国和俄罗斯的 “ 强国竞争 ” 。会议组织者在星期一公布的一份报告中，将美中紧张关系列为今年讨论的十大问题之一。而华为的网络安全隐患也将是各种讨论场合的主要话题之一。





报告表示，尽管美中贸易战不会引发流血，但如果两国关系恶化，贸易争端可能会比其他任何危机所带来的地缘政治后果都要严重。





此外，对中国技术公司构成安全威胁忧虑所带来的越来越强的压力，也影响了北京和欧洲的关系，这也是杨洁篪要迫切克服的问题。在美国、澳大利亚等国对华为构成安全威胁采取了明确立场的同时，欧洲仍在辩论有关华为的问题。





不过，有分析人士表示，作为美国的盟国，许多欧洲国家不会不顾美国对华为的安全警告。欧盟、英国、挪威、法国、捷克等国在审查是否将华为排除在 5G 网络发展外。德国总理默克尔上周在访问日本时也强调，德国必须确保华为不会将数据交予中国当局。





正在欧洲访问的美国国务卿蓬佩奥星期二在波兰重申，美国对华为在欧洲的意图及其商业做法严重担忧，特别是在北约组织和欧盟成员国国家。美国官员还说，中国国家情报法要求类似华为和中兴这样的公司与政府合作，将网络数据和入门交予中国情报机构。中国当局对此予以否认。（美国之音）

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