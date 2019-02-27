纽约市长力挺 曼哈顿收塞车费箭在弦上

纽约曼哈顿地狭人稠，尖峰时刻塞车严重。为改善大众交通运输工具，纽约市长白思豪今天表态，支持州长古莫在曼哈顿征收塞车费的提案，期盼化解地铁老旧却没钱更新的危机。





根据白思豪（ Bill de Blasio ）与古莫（ Andrew Cuomo ）共同发表的声明，这项提案将调整纽约大都会运输局（ MTA ）管理结构，并以网路与大麻销售带来的税收支持 MTA 。未来 5 年，塞车费等新增财源，可望成为 MTA 更新计划 220 亿美元的借款担保。





MTA 负责管理纽约地铁、公车、铁路和渡轮等公共运输，由于州政府预算赤字近在眼前，地铁乘客又不断抱怨列车误点严重， MTA 陷入左支右绌的危机。根据 MTA 的地铁更新计划，未来 10 年需要花费约 400 亿美元。





白思豪今天说：“危机就在眼前，必须当机立断解决。”





古莫先前提案，对进入曼哈顿 61 街以南城区的车辆征收塞车费，收费高低依每日时段而定，预计明年 12 月前定案。





白思豪多年来主张以征收富人税为 MTA 开拓财源，如今态度大转弯。他解释说，近期与纽约州议会领袖密集商讨的结果显示，议员对开征富人税兴趣缺缺，而征收塞车费是今年纽约州预算协商中的可行方案。





古莫发言人说，曼哈顿征收塞车费预计每年进帐约 10 亿美元，足以替 MTA 担保 150 亿美元借款；纽约拟对特定网路与大麻销售征税，每年可进帐 4.5 亿美元，足以担保 70 亿美元借款。





前纽约市长彭博（ Michael Bloomberg ）曾推动在曼哈顿征收塞车费，结果在 2008 年功亏一篑，但随着地铁拥挤、误点问题恶化，乘客怨声载道，纽约政坛人士近年又萌生征收塞车费的想法。





MTA 总裁佛伊（ Patrick Foye ）上周表示，纽约州议会如果在今年预算案通过在曼哈顿征收塞车费，收费系统可在 2 年内建置完成，比耗费 3 年多的伦敦还有效率。

为缓解交通堵塞，新加坡、英国伦敦、义大利米兰、瑞典斯德哥尔摩等城市都已开征塞车费，有效减少市中心交通流量。中国北京近年也研拟跟进，缓解人口激增、塞车严重的“大城市病”。（中央社）

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