纽约市长力挺 曼哈顿收塞车费箭在弦上

纽约曼哈顿地狭人稠，尖峰时刻塞车严重。为改善大众交通运输工具，纽约市长白思豪今天表态，支持州长古莫在曼哈顿征收塞车费的提案，期盼化解地铁老旧却没钱更新的危机。
根据白思豪（Bill de Blasio）与古莫（Andrew Cuomo）共同发表的声明，这项提案将调整纽约大都会运输局（MTA）管理结构，并以网路与大麻销售带来的税收支持MTA。未来5年，塞车费等新增财源，可望成为MTA更新计划220亿美元的借款担保。
MTA负责管理纽约地铁、公车、铁路和渡轮等公共运输，由于州政府预算赤字近在眼前，地铁乘客又不断抱怨列车误点严重，MTA陷入左支右绌的危机。根据MTA的地铁更新计划，未来10年需要花费约400亿美元。
白思豪今天说：“危机就在眼前，必须当机立断解决。”
古莫先前提案，对进入曼哈顿61街以南城区的车辆征收塞车费，收费高低依每日时段而定，预计明年12月前定案。
白思豪多年来主张以征收富人税为MTA开拓财源，如今态度大转弯。他解释说，近期与纽约州议会领袖密集商讨的结果显示，议员对开征富人税兴趣缺缺，而征收塞车费是今年纽约州预算协商中的可行方案。
古莫发言人说，曼哈顿征收塞车费预计每年进帐约10亿美元，足以替MTA担保150亿美元借款；纽约拟对特定网路与大麻销售征税，每年可进帐4.5亿美元，足以担保70亿美元借款。
前纽约市长彭博（Michael Bloomberg）曾推动在曼哈顿征收塞车费，结果在2008年功亏一篑，但随着地铁拥挤、误点问题恶化，乘客怨声载道，纽约政坛人士近年又萌生征收塞车费的想法。
MTA总裁佛伊（Patrick Foye）上周表示，纽约州议会如果在今年预算案通过在曼哈顿征收塞车费，收费系统可在2年内建置完成，比耗费3年多的伦敦还有效率。为缓解交通堵塞，新加坡、英国伦敦、义大利米兰、瑞典斯德哥尔摩等城市都已开征塞车费，有效减少市中心交通流量。中国北京近年也研拟跟进，缓解人口激增、塞车严重的“大城市病”。（中央社）
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