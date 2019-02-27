喜悦展示欧洲首辆5G概念车 汽车业可望成5G大客户

西班牙喜悦汽车（ SEAT ）今天表示，汽车制造商将成为下一代电信网路的一大客户，有助于让 5G 投资合理化，但如果要让这项技术发展成功，需要更多创新。





布建 5G 网路可望让汽车与家电用品等设备连网，但需要挹注大量投资，至于 5G 能否让各种创新获利以及如何达成这个目标，电信业也在试图取得共识。





福斯汽车集团（ Volkswagen ）旗下的喜悦执行长梅奥（ Luca de Meo ）说，目前应用范围“十分有限”，接着他在巴塞隆纳全球行动通讯大会（ Mobile World Congress ）揭示他所称的欧洲第一辆 5G 概念车。





但他说，让车子连结乘客的手机、外部基础设施或零售商，可能将带来价值数十亿美元的交易。





梅奥告诉路透社：“我个人认为，汽车业在让投资 5G 合理化上将扮演举足轻重的角色，因此我们将是一大客户，但我们必须要有创造力。”





他说：“我们必须从事实验、探究功能性，希望市场会说，好，我想买一辆这样的车，因为这可以防止意外发生或可以看到死角，我很重视这点，我买单。”





梅奥说， 5G 有助于让自动驾驶慢慢发展起来，而感测技术安装成本现已降低下来。这个市场 2020 年预计将价值 950 亿美元。





不过，基于道德议题、基础设施问题及传统汽车如何跟无人驾驶车共存，很难说这个市场何时才能成功发展起来。





喜悦预期，下一代 Minimo 概念车将能配备 L4 级别的自动驾驶技术，每天行驶于各大城市。 Minimo 是一种电动车，可让一名乘客坐在驾驶后面。





梅奥说：“我们看到汽车共享平台的发展潜能。”他又说，如果车子可以追踪，成本能降低

50%

，无须移车且可持续行驶，因此无须支付停车费。（中央社）

Twitter

sgnypost





