特朗普称美中贸易谈判“进展非常顺利” 未来两日将举行高级别磋商

美国总统特朗普周三表示，美中贸易谈判 “ 进展非常顺利 ” ，全球最大的两个经济体正努力在 3 月 1 日达成协议的最后期限前解决长达七个月的关税战。





如果届时双方不能达成协议，美国将把价值 2,000 亿美元的中国进口商品的关税从 10% 上调至 25% ，这将增加从消费电子产品到农业等行业的负担和成本。





特朗普在白宫对记者表示，他的政府派出了一个 “ 规模庞大，成员非常有才华的团队，现在正在中国，就与中国达成贸易协议进行磋商。 ”





“ 目前进展很顺利。我们将拭目以待，但我认为目前进展很顺利。他们对我们表示了极大的尊重， ” 特朗普还表示。





特朗普的讲话与美国财长努钦的观点如出一辙。努钦早些时候在被问及会谈进展情况时对记者表示， “ 到目前为止，一切顺利。 ”





努钦和美国贸易代表莱特希泽周二抵达北京，周四和周五将会晤中国国家主席习近平的最高经济顾问、国务院副总理刘鹤。周一，中美两国已经开始了副部长级的会谈。





据南华早报报导，努钦和莱特希泽将于周五与习近平会晤。记者未能立即联系到美国贸易代表署和财政部的代表就该报导置评。





中国代表团 1 月底到访华盛顿进行上一轮磋商时，特朗普在白宫会见了刘鹤。





特朗普周二曾表示，达成协议的最后期限可能被 “ 推迟一段时间 ” ，但是他希望不用这么做。特朗普补充说，他希望在某个时候与习近平主席会晤，以达成协议。





特朗普的顾问称 3 月 1 日是谈判的 “ 最后硬期限 ” ，但特朗普告诉记者有可能推迟。





白宫发言人桑德斯周三接受福克斯新闻采访时表示， “ 我们将拭目以待，看总统是否会改变最后期限。 ”





她还提及了两国元首会晤的可能性，称特朗普在佛罗里达州马阿拉戈 (Mar-a-Lago) 的私人别墅将是一个很好的地点。





“ 最终需要特朗普总统和习主席坐下来，面对面地解决这个问题，并达成最终协议，因为他们是唯一能够最终解决这个问题的人， ” 桑德斯称。





但特朗普已经表示，他预计在 3 月 1 日前不会与习近平会晤。





** 会谈周一开始 **





美国农业部副部长 Stephen Censky 周三表示，两国元首预计将在 “3 月的某个时候 ” 会晤，但具体日期尚未确定。





“ 希望他们能够会面并达成协议， ”Censky 在佛罗里达州奥兰多举行的一次可再生燃料行业大会上表示， “ 农业必须是协议的一部分。这是协议必不可少的一部分。





越来越多的美国企业和国会议员希望，在双方解决美国提出的中国进行重大结构性政策调整的要求之际，上调关税的计划能够推迟。这些要求包括结束强制性技术转让，限制中国政府的行业补贴，以及加强知识产权保护等。





周一在北京启动了最新一轮副部长级磋商，旨在制定技术性细节，包括任何贸易协议的执行机制。





中国外交部将记者提出的有关磋商进展的问题转给了商务部，商务部没有回应置评请求。





乔治城大学的高级研究员

James Green

认为，中国正寻求习近平与特朗普会晤，希望这将大大提高近期就关税问题达成协议的可能性。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





