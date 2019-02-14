    • 2019年2月14日

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    特朗普称美中贸易谈判“进展非常顺利” 未来两日将举行高级别磋商

    星期四, 二月 14, 2019 ,

    美国总统特朗普周三表示，美中贸易谈判进展非常顺利，全球最大的两个经济体正努力在31日达成协议的最后期限前解决长达七个月的关税战。

    如果届时双方不能达成协议，美国将把价值2,000亿美元的中国进口商品的关税从10%上调至25%，这将增加从消费电子产品到农业等行业的负担和成本。

    特朗普在白宫对记者表示，他的政府派出了一个规模庞大，成员非常有才华的团队，现在正在中国，就与中国达成贸易协议进行磋商。

    目前进展很顺利。我们将拭目以待，但我认为目前进展很顺利。他们对我们表示了极大的尊重，特朗普还表示。

    特朗普的讲话与美国财长努钦的观点如出一辙。努钦早些时候在被问及会谈进展情况时对记者表示，到目前为止，一切顺利。

    努钦和美国贸易代表莱特希泽周二抵达北京，周四和周五将会晤中国国家主席习近平的最高经济顾问、国务院副总理刘鹤。周一，中美两国已经开始了副部长级的会谈。

    据南华早报报导，努钦和莱特希泽将于周五与习近平会晤。记者未能立即联系到美国贸易代表署和财政部的代表就该报导置评。

    中国代表团1月底到访华盛顿进行上一轮磋商时，特朗普在白宫会见了刘鹤。

    特朗普周二曾表示，达成协议的最后期限可能被推迟一段时间，但是他希望不用这么做。特朗普补充说，他希望在某个时候与习近平主席会晤，以达成协议。

    特朗普的顾问称31日是谈判的最后硬期限，但特朗普告诉记者有可能推迟。

    白宫发言人桑德斯周三接受福克斯新闻采访时表示，我们将拭目以待，看总统是否会改变最后期限。

    她还提及了两国元首会晤的可能性，称特朗普在佛罗里达州马阿拉戈(Mar-a-Lago)的私人别墅将是一个很好的地点。

    最终需要特朗普总统和习主席坐下来，面对面地解决这个问题，并达成最终协议，因为他们是唯一能够最终解决这个问题的人，桑德斯称。

    但特朗普已经表示，他预计在31日前不会与习近平会晤。

    **会谈周一开始**

    美国农业部副部长Stephen Censky周三表示，两国元首预计将在“3月的某个时候会晤，但具体日期尚未确定。

    希望他们能够会面并达成协议，”Censky在佛罗里达州奥兰多举行的一次可再生燃料行业大会上表示，农业必须是协议的一部分。这是协议必不可少的一部分。

    越来越多的美国企业和国会议员希望，在双方解决美国提出的中国进行重大结构性政策调整的要求之际，上调关税的计划能够推迟。这些要求包括结束强制性技术转让，限制中国政府的行业补贴，以及加强知识产权保护等。

    周一在北京启动了最新一轮副部长级磋商，旨在制定技术性细节，包括任何贸易协议的执行机制。

    中国外交部将记者提出的有关磋商进展的问题转给了商务部，商务部没有回应置评请求。

    乔治城大学的高级研究员James Green认为，中国正寻求习近平与特朗普会晤，希望这将大大提高近期就关税问题达成协议的可能性。(路透社)

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