特朗普称美中贸易谈判“进展非常顺利” 未来两日将举行高级别磋商

美国总统特朗普周三表示，美中贸易谈判“进展非常顺利”，全球最大的两个经济体正努力在3月1日达成协议的最后期限前解决长达七个月的关税战。
如果届时双方不能达成协议，美国将把价值2,000亿美元的中国进口商品的关税从10%上调至25%，这将增加从消费电子产品到农业等行业的负担和成本。
特朗普在白宫对记者表示，他的政府派出了一个“规模庞大，成员非常有才华的团队，现在正在中国，就与中国达成贸易协议进行磋商。”
“目前进展很顺利。我们将拭目以待，但我认为目前进展很顺利。他们对我们表示了极大的尊重，”特朗普还表示。
特朗普的讲话与美国财长努钦的观点如出一辙。努钦早些时候在被问及会谈进展情况时对记者表示，“到目前为止，一切顺利。”
努钦和美国贸易代表莱特希泽周二抵达北京，周四和周五将会晤中国国家主席习近平的最高经济顾问、国务院副总理刘鹤。周一，中美两国已经开始了副部长级的会谈。
据南华早报报导，努钦和莱特希泽将于周五与习近平会晤。记者未能立即联系到美国贸易代表署和财政部的代表就该报导置评。
中国代表团1月底到访华盛顿进行上一轮磋商时，特朗普在白宫会见了刘鹤。
特朗普周二曾表示，达成协议的最后期限可能被“推迟一段时间”，但是他希望不用这么做。特朗普补充说，他希望在某个时候与习近平主席会晤，以达成协议。
特朗普的顾问称3月1日是谈判的“最后硬期限”，但特朗普告诉记者有可能推迟。
白宫发言人桑德斯周三接受福克斯新闻采访时表示，“我们将拭目以待，看总统是否会改变最后期限。”
她还提及了两国元首会晤的可能性，称特朗普在佛罗里达州马阿拉戈(Mar-a-Lago)的私人别墅将是一个很好的地点。
“最终需要特朗普总统和习主席坐下来，面对面地解决这个问题，并达成最终协议，因为他们是唯一能够最终解决这个问题的人，”桑德斯称。
但特朗普已经表示，他预计在3月1日前不会与习近平会晤。
**会谈周一开始**
美国农业部副部长Stephen Censky周三表示，两国元首预计将在“3月的某个时候”会晤，但具体日期尚未确定。
“希望他们能够会面并达成协议，”Censky在佛罗里达州奥兰多举行的一次可再生燃料行业大会上表示，“农业必须是协议的一部分。这是协议必不可少的一部分。
越来越多的美国企业和国会议员希望，在双方解决美国提出的中国进行重大结构性政策调整的要求之际，上调关税的计划能够推迟。这些要求包括结束强制性技术转让，限制中国政府的行业补贴，以及加强知识产权保护等。
周一在北京启动了最新一轮副部长级磋商，旨在制定技术性细节，包括任何贸易协议的执行机制。
中国外交部将记者提出的有关磋商进展的问题转给了商务部，商务部没有回应置评请求。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost