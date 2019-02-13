禁止参与5G建设不爽 华为登广告酸新西兰决策

热中橄榄球竞技的新西兰决定，禁止中国电信大厂华为参与5G网路基础建设，华为今天在当地主要报纸刊登广告借着橄榄球运动消遣新西兰政府的决策，不过相关官员仍不为所动。
华为在新西兰主要报纸刊登全版广告声称：“5G没有华为，就像橄榄球比赛没有新西兰。”
这家中国电信大厂此番不寻常之举，源于新西兰情报部门去年11月以“国家安全重大风险”为由，否决下一代5G网路使用华为技术的计画。
这是愈来愈多国家针对华为颁布禁令所掀起浪潮的一部分，原因是担心华为设备可能成为中国间谍的后门，但北京方面斥为“子虚乌有”。
华为在新西兰的分公司表示，没有证据显示华为有做错任何事，这道禁令只是扼杀了新西兰使用最佳网路设备的机会。
华为新西兰分公司告诉新西兰电台：“我们认为，此一决策传递的讯息十分奇怪，在橄榄球竞技中，新西兰不会接受第2或第3名，那么当提及5G时，他们也不能容忍才对。”
不过，新西兰政府试图淡化这道禁令，以避免触怒他们最大的贸易伙伴中国，而且华为把这个问题再度诉诸于社会大众后，新西兰政府也未讪笑。
新西兰对外情报部门“政府通讯安全局”（GCSB）局长李特表示：“此举毫无助益，任凭他们叫嚣，但我们要对新西兰国家安全利益做出决定，这是我们做决策时唯一的考量。”
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