报道称美国可能延长3月1日美中贸易谈判最后期限

美国商业新闻CNBC电视台援引白宫消息人士报道称，美国有可能会延长3月1日美中达成贸易协议、避免进一步提高关税的这一最后期限。
美国总统特朗普与中国国家主席习近平去年12月在阿根廷会晤期间决定暂停加征关税，并在为期90天的贸易磋商期内努力达成协议。这一磋商期将于3月1日截止。特朗普总统曾经表示如果两国在截止日期前仍无法达成协议，美国将从3月2日开始把价值2000亿美元中国商品的关税从百分之10提升至百分之25。
CNBC电视台的记者卡弗斯（Eamon Javers）星期五说，白宫官员告诉他说，特朗普总统虽然不会在3月1日前与中国国家主席习近平会面，但两人会通电话。这位白宫高级官员说：“我不知道在截止日期3月1日前会发生什么。现在它还是有效的，但这是现在。它有可能会在电话交流后改变。”这位官员说，如果美国认为双方的谈判取得了重大进展，美国有可能会延长这一截至日期。
美国贸易代表莱特希泽与财政部部长姆努钦将于2月14日至15日将前往北京，与中方举行部长级会晤，在此之前，由美国副贸易代表葛里什率领的美方人员将出席2月11日开始的副部长级磋商。
全球政治风险咨询公司欧亚集团中国项目主任、曾经在奥巴马政府时期任职美国财政部驻华代表的何迈珂（Michael Hirson）星期五对美国之音说，他认为，美中贸易磋商期可能会延长。他认为中国可能不会作出足够的让步，而特朗普总统也很可能不太愿意在现阶段坚持提升关税税率的举措。（美国之音）
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