报道称美国可能延长3月1日美中贸易谈判最后期限





美国商业新闻 CNBC 电视台援引白宫消息人士报道称，美国有可能会延长 3 月 1 日美中达成贸易协议、避免进一步提高关税的这一最后期限。





美国总统特朗普与中国国家主席习近平去年 12 月在阿根廷会晤期间决定暂停加征关税，并在为期 90 天的贸易磋商期内努力达成协议。这一磋商期将于 3 月 1 日截止。特朗普总统曾经表示如果两国在截止日期前仍无法达成协议，美国将从 3 月 2 日开始把价值 2000 亿美元中国商品的关税从百分之 10 提升至百分之 25 。





CNBC 电视台的记者卡弗斯（ Eamon Javers ）星期五说，白宫官员告诉他说，特朗普总统虽然不会在 3 月 1 日前与中国国家主席习近平会面，但两人会通电话。这位白宫高级官员说： “ 我不知道在截止日期 3 月 1 日前会发生什么。现在它还是有效的，但这是现在。它有可能会在电话交流后改变。 ” 这位官员说，如果美国认为双方的谈判取得了重大进展，美国有可能会延长这一截至日期。





美国贸易代表莱特希泽与财政部部长姆努钦将于 2 月 14 日至 15 日将前往北京，与中方举行部长级会晤，在此之前，由美国副贸易代表葛里什率领的美方人员将出席 2 月 11 日开始的副部长级磋商。





全球政治风险咨询公司欧亚集团中国项目主任、曾经在奥巴马政府时期任职美国财政部驻华代表的何迈珂（ Michael Hirson ）星期五对美国之音说，他认为，美中贸易磋商期可能会延长。他认为中国可能不会作出足够的让步，而特朗普总统也很可能不太愿意在现阶段坚持提升关税税率的举措。（美国之音）





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