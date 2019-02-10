美国南方司令部：在委内瑞拉的使命是救苦救难和保护美国人

美国南方司令部负责人已确认国务卿迈克·蓬佩奥所说在委内瑞拉有激进组织真主党的一些小组，但他说，该地区的美国军队目前的重点是保护美国公民，减轻人类痛苦。
在回答美国之音提问时，海军上将克雷格·法勒说，美国正在“努力确保美国公民、财产和我们在那里的外交官的安全”。
关于派兵到哥伦比亚的可能性，国家安全顾问约翰·博尔顿近期的一个记事本上写着“5000军人到哥伦比亚”，在这个问题上， 法勒让记者去问国家安全委员会。他说，他的司令部注重解决人类苦难问题，每天努力减轻这种苦难。
提防俄罗斯干预，重在政治和外交解决
当被问及俄罗斯可能干涉委内瑞拉政治时，法勒说：“我认为，就俄罗斯来说，一切皆有可能......我们已经看到了他们所做的，我认为我们必须为未来可能发生的事情做好准备。”
新上任不久的美国南方司令部司令克雷格·法勒2月7日在华盛顿接受美国之音时专访时表示，美国正侧重政治和外交解决委内瑞拉问题。
社会主义委内瑞拉民生多艰
委内瑞拉的经济困境已经导致食品店货架一空，通货膨胀严重失控。数百万委内瑞拉人出走国外寻求改善生活。
周四，在哥伦比亚边境城市库库塔，第一批卡车从美国和其他国家运来数百万美元的人道援助物资，希望越过边境进入委内瑞拉。
装载着紧急食品和医疗用品以及其他人道援助物资的两辆大型卡车正在等待陷入困境的委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗批准进入该国。马杜罗拒绝了这些援助，并命令军人不让这些卡车穿越哥伦比亚和委内瑞拉之间的桥梁，他称委内瑞拉不存在人道危机。
委内瑞拉安全部队使用两个集装箱和一个油罐封锁了库库塔的三车道过境通道。聚集在边境口岸的人权活动分子和委内瑞拉公民要求马杜罗放行紧急援助物资。
在这种情况下，哥伦比亚军方是否已请求美方在救援物资继续被拦阻的情况下提供协助呢？法勒上将告诉美国之音：
“哥伦比亚安全部队的能力极强，他们有令我们尊敬的军队和民主政府。他们正在非常努力地缓解局势。仅哥伦比亚一国就有一百多万来自委内瑞拉的移民，该地区有三百多万人。我在美国海军‘安慰号’医院船上靠近过边界，亲眼看到了委内瑞拉人民遭受的极端痛苦。所以，我们是在支持美国国际开发署和美国国务院牵头的努力，还有哥伦比亚。如果有需要，我们将聚焦这项努力。”
反对派领导人胡安·瓜伊多已经宣布自己为临时总统并得到美国和其他一些国家的支持，他要求外国提供援助，并警告说，许多委内瑞拉人在没有国际帮助的情况下面临严重风险。
前任司令之说
法勒上将在2018年11月下旬从海军上将库尔特·蒂德手中接过美军南方司令部指挥权。
在交接仪式上，蒂德表示，美国南方司令部必须继续迎击来自“失败的社会主义政党”、“不能胜任的领导者”以及充当“移民驱动者”的非法犯罪团伙的威胁。
他警告说，伊朗的恐怖组织网络正试图在美洲发展，而俄罗斯也试图在该地区传播其影响。
他还表示：“面对那些乐于支配命运的力量，我们不能袖手旁观。”（美国之音）
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