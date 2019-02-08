学者：美施压结构性改革 中国让步仍有差距

中国学者时殷弘表示，中美达成基本协议的可能性变大，但美国对中国的核心要求和中国愿做的让步仍有差距。另有学者称，中国对结构性改革仍会坚持“该改的一定改，不该改的坚决不改”。





新加坡联合早报中文网今天报导，美国将对中国加力施压，要求中方做出结构性改革，双方能否在这些核心问题上拉近距离仍充满未知。





美国总统川普美东时间 5 日在国情咨文中呼吁中国，对产业政策做出某种深远的“结构性”改变，他说，与北京的协议“必须包括真正、有建设性的改变，以结束不公平的贸易活动”。





美国在结构性问题上对中国的指控包括窃取美国智慧财产权、强制在中国的美企技术转让、给予国有企业各种补贴和特惠等，这些是中美贸易谈判中，双方明显的矛盾。





报导引述中国人民大学国际关系学院教授时殷弘说，尽管中美贸易谈判气氛趋缓，但美国对中国的核心要求和强硬程度并没有改变。





他分析，与几个月前相比，双方达成基本协定的可能性更大，但是川普政府的核心要求和中国愿意做出的让步之间，仍有实质差距。





此外，北京大学中美人文交流研究基地执行副主任王栋指出，中国对于结构性改革，还是会坚持“该改的一定改，不该改的坚决不改”。





他称，只要符合中国的利益，符合改革开放的大方针和原则，中国就应该有这样的魄力，坚定不移地推动这些方面的改革。





去年 12 月中共总书记习近平在改革开放 40 周年庆祝大会上讲话表示，“改什么、怎么改必须以是否符合完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标为根本尺度，该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。”





在中美贸易战的大背景下，这段话也被认为是中国官方对外界要求中国经济结构性改革呼吁的回应。





美国的高阶贸易谈判代表下周将前往北京进行贸易谈判，目前距离

3

月

1

日美国调升中国商品进口关税的最后期限仅剩大约

3

周。本次谈判一大看点是有关川习会的进一步消息，这代表两国贸易谈判是否能顺利达成协议。（中央社）

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