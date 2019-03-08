全球最贵汽车亮相日内瓦 仅此一台已售出

英媒称，世界上最昂贵的汽车——价值1400万英镑的布加迪超级跑车La Voiture Noire（又名“蝙蝠车”）在今年的日内瓦国际车展上亮相。
据英国《泰晤士报》网站3月6日报道，几周来，布加迪一直在社交媒体上大力宣传La Voiture Noire登陆车展的消息。这款跑车拥有6根排气管，搭载排气量为8.0升的W16发动机，最高时速可达261英里（约合420公里）。
然而报道称，该公司透露，仅有的这一台La Voiture Noire已售出。新车主的身份尚未公布，但有人猜测可能是汽车工业大亨费迪南德·皮希，他的家族曾是德国大众汽车公司和保时捷公司的创始股东。现年81岁的皮希曾任大众汽车公司董事长，他也很可能拿到了该车的折扣价。布加迪是大众汽车旗下的奢侈品牌之一。
据报道，创立于1909年的布加迪品牌，是20世纪早期赛车锦标赛中的大玩家。虽然它后来被多家公司拥有，但仍在继续生产一些收藏家眼中最受关注的汽车。大众汽车于1998年收购了该品牌。
La Voiture Noire的设计灵感来自布加迪的一款经典跑车57SC型大西洋。从1936年到1938年，布加迪仅生产了4辆57SC型大西洋跑车，目前存世的不过3辆。
布加迪的设计师艾蒂安·萨洛梅说：“每一个零部件都是手工打造的。我们在这款汽车的设计上进行了长期艰苦的努力，直到没有可以改进的地方。”
布加迪公司董事长斯特凡·温克尔曼在谈到相关的引擎动力时说：“这不仅是一台引擎，也是技术杰作。世界上没有其他汽车拥有这样的引擎。”_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost