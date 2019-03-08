全球最贵汽车亮相日内瓦 仅此一台已售出

英媒称，世界上最昂贵的汽车 —— 价值 1400 万英镑的布加迪超级跑车 La Voiture Noire （又名 “ 蝙蝠车 ” ）在今年的日内瓦国际车展上亮相。

据英国《泰晤士报》网站 3 月 6 日报道，几周来，布加迪一直在社交媒体上大力宣传 La Voiture Noire 登陆车展的消息。这款跑车拥有 6 根排气管，搭载排气量为 8.0 升的 W16 发动机，最高时速可达 261 英里（约合 420 公里）。

然而报道称，该公司透露，仅有的这一台 La Voiture Noire 已售出。新车主的身份尚未公布，但有人猜测可能是汽车工业大亨费迪南德 · 皮希，他的家族曾是德国大众汽车公司和保时捷公司的创始股东。现年 81 岁的皮希曾任大众汽车公司董事长，他也很可能拿到了该车的折扣价。布加迪是大众汽车旗下的奢侈品牌之一。

据报道，创立于 1909 年的布加迪品牌，是 20 世纪早期赛车锦标赛中的大玩家。虽然它后来被多家公司拥有，但仍在继续生产一些收藏家眼中最受关注的汽车。大众汽车于 1998 年收购了该品牌。

La Voiture Noire 的设计灵感来自布加迪的一款经典跑车 57SC 型大西洋。从 1936 年到 1938 年，布加迪仅生产了 4 辆 57SC 型大西洋跑车，目前存世的不过 3 辆。

布加迪的设计师艾蒂安 · 萨洛梅说： “ 每一个零部件都是手工打造的。我们在这款汽车的设计上进行了长期艰苦的努力，直到没有可以改进的地方。 ”

布加迪公司董事长斯特凡 · 温克尔曼在谈到相关的引擎动力时说： “ 这不仅是一台引擎，也是技术杰作。世界上没有其他汽车拥有这样的引擎。 ”

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