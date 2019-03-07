土总统不顾美施压坚持购买俄武器：我们不是奴隶

“ 我们是一个独立的国家，不是奴隶， ” 土耳其总统埃尔多安 6 日这样说道。在美国 6 日再次要求土耳其禁止购买俄罗斯导弹系统后，多名土耳其和俄罗斯官员发声回怼，现在是土耳其总统埃尔多安。

“ 今日俄罗斯 ”7 日报道称，周三（ 6 日），埃尔多安表示安卡拉依会坚如磐石地应对美国施加的压力，土耳其是一个独立的国家，有权自由选择交易对象与军火供应商。





“ （交易）已经完成了。不能再回头了。（美国禁止土耳其购买俄罗斯导弹系统）这是没道理的，是不道德的。没有人可以要求我们把吐出来的东西再舔回去， ” 埃尔多安说道， “ 我们是一个独立的国家，而不是奴隶。 ”

据此前报道， 2017 年 12 月，土耳其就采购 S-400 防空导弹系统与俄罗斯签订协议，这成了安卡拉和华盛顿外交摩擦的导火索。美国希望土耳其放弃购买 S-400“ 凯旋 ” 防空导弹系统，只使用美国 “ 爱国者 ” 防空系统。土耳其在该问题上采取了强硬立场，表示即便采购美国的 “ 爱国者 ” ，也不会放弃俄罗斯的 S-400 ，指出两者并不相干。土耳其国防部长阿卡尔此前透露，俄方将于 2019 年 10 月开始向土耳其交付 S-400 系统。

6

日，美国国务院重申禁止土耳其购买

S-400

防空导弹系统一事后，俄外交部防扩散和军控问题司司长叶尔马科夫、土耳其外长恰武什奥卢等官员纷纷表示不满，表示美国作为第三国不应干涉这一问题。

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