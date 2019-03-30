国际油价录得2009年以来最大季度涨幅 因OPEC减产和美国制裁

油价周五上涨约1%，本季度将录得10年来的最大季度涨幅，因美国对伊朗和委内瑞拉实施制裁，以及石油输出国组织(OPEC)主导的减产，盖过了对全球经济放缓的担忧。
周五到期的5月布兰特原油期货收高0.57美元，或0.84%，报每桶68.39美元，第一季上涨27%。交投更活跃的6月合约收高0.48美元，报每桶67.58美元。
美国原油期货(WTI)上涨0.84美元，或1.42%，至每桶60.14美元，本季上涨32%。
这两个指标合约季度涨幅创2009年第二季度以来最大，当时这两个指标合约都上涨了约40%。
今年，美国对伊朗和委内瑞拉的制裁提振了油价。一位美国制裁官员周五表示，华盛顿非常希望马来西亚、新加坡和其他国家充分了解伊朗的非法石油出口，以及伊朗逃避制裁的策略。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker在新加坡对记者表示，美国本周对伊朗又施加了“巨大压力”。
与此同时，三名知情人士称，美国已指示石油贸易公司和炼油商进一步减少与委内瑞拉的交易，否则将面临制裁，即使美国公布的制裁并未禁止这些交易。
Lipow oil Associates总裁Andrew Lipow表示，“由于美国制裁伊朗和委内瑞拉，OPEC和非OPEC产油国希望看到油价走高，目前不愿弥补任何产量损失。”
通用电气旗下能源服务公司贝克休斯称，美国能源企业本周活跃钻机数量降至近一年来最低，本季度的降幅为三年来最多。
巴克莱银行预测油价“第二季度可能继续走高，平均每桶73美元(美国原油每桶65美元)，今年将达到70美元。”
路透对经济学家和分析师进行的月度调查预测，布兰特原油2019年的平均价格为每桶67.12美元，比此前调查的每桶66.44美元高出约1%。(路透社)_____________
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