国际油价录得2009年以来最大季度涨幅 因OPEC减产和美国制裁

油价周五上涨约 1% ，本季度将录得 10 年来的最大季度涨幅，因美国对伊朗和委内瑞拉实施制裁，以及石油输出国组织 (OPEC) 主导的减产，盖过了对全球经济放缓的担忧。





周五到期的 5 月布兰特原油期货收高 0.57 美元，或 0.84% ，报每桶 68.39 美元，第一季上涨 27% 。交投更活跃的 6 月合约收高 0.48 美元，报每桶 67.58 美元。





美国原油期货 (WTI) 上涨 0.84 美元，或 1.42% ，至每桶 60.14 美元，本季上涨 32% 。

这两个指标合约季度涨幅创 2009 年第二季度以来最大，当时这两个指标合约都上涨了约 40% 。





今年，美国对伊朗和委内瑞拉的制裁提振了油价。一位美国制裁官员周五表示，华盛顿非常希望马来西亚、新加坡和其他国家充分了解伊朗的非法石油出口，以及伊朗逃避制裁的策略。





美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长 Sigal Mandelker 在新加坡对记者表示，美国本周对伊朗又施加了 “ 巨大压力 ” 。





与此同时，三名知情人士称，美国已指示石油贸易公司和炼油商进一步减少与委内瑞拉的交易，否则将面临制裁，即使美国公布的制裁并未禁止这些交易。





Lipow oil Associates 总裁 Andrew Lipow 表示， “ 由于美国制裁伊朗和委内瑞拉， OPEC 和非 OPEC 产油国希望看到油价走高，目前不愿弥补任何产量损失。 ”





通用电气旗下能源服务公司贝克休斯称，美国能源企业本周活跃钻机数量降至近一年来最低，本季度的降幅为三年来最多。





巴克莱银行预测油价 “ 第二季度可能继续走高，平均每桶 73 美元 ( 美国原油每桶 65 美元 ) ，今年将达到 70 美元。 ”





路透对经济学家和分析师进行的月度调查预测，布兰特原油 2019 年的平均价格为每桶 67.12 美元，比此前调查的每桶 66.44 美元高出约 1% 。 ( 路透社 )

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