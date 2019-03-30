防影响大选 日媒：台湾拟挡爱奇艺、腾讯“落地”

中国影音串流平台（ OTT ）“腾讯视频”传将比照“爱奇艺”模式来台，陆委会副主委兼发言人邱垂正日前表示，政府并未开放 OTT 落地，将协同相关机关因应。邱垂正本周 4 另接受《日经新闻》访问指出，为了明年总统大选前的国家安全和宣传问题，台湾可能禁止爱奇艺平台，并阻止腾讯的串流媒体服务进入台湾。





陆委会副主委兼发言人邱垂正本周四接受《日经》访问，称台湾为因应明年的总统大选，可能将禁止百度旗下的爱奇艺平台，以及阻止腾讯的串流媒体服务进入台湾。邱垂正表示，“我们担心与北京关系密切的串流媒体服务，可能会在台湾产生文化和政治影响 ... 甚至影响台湾的选举”。





邱垂正指出，“如果腾讯的串流媒体影视服务试图进入台湾市场，那很可能是北京宣传活动的一部份。如果公司置入一些北京希望宣传的内容怎么办？如果有与共产党或其军队有关的讯息怎么办？我们应该在国家安全层面，认真对待这个问题”。





邱垂正也透露，在中国国家主席习近平 1 月份发表演说，称将加速两岸统一进程后，北京当局加强了对台湾的文化渗透。





目前台湾不允许任何中国串流媒体服务在本地运营，但百度通过代理商“欧锑锑”在台湾经营爱奇艺台湾站，该平台已是台湾最受欢迎的串流媒体平台之一，每日活跃用户达 200 万。





爱奇艺和腾讯对此报导未发表评论。





邱垂正本月 21 日表示， OTT 并非开放陆资来台的项目，我方相关业者应不得代为从事相关业务活动，主管机关经济部正进行查处，若有违反两岸条例情事，“爱奇艺台湾站”将被下架。（自由时报）





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