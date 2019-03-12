2019年印度大选将成最贵选举 已超过美国大选

印度的新一届大选将从2019年4月11日开始，其结果将在5月23日公布。本届大选的参选人包括追求连任的印度人民党领袖纳伦德拉·莫迪，以及印度国大党领袖拉胡尔·甘地。
尽管还有两个多月的时间，但印度此次大选将会创下一个新的记录：它将是世界上最贵的一次选举。
最贵的选举
印度大选被西方国家宣传为“世界上最大的民主选举”。据印度最大媒体《印度时报》2月22日报道，在五年前的2014年印度大选中，共有5.5亿人投票，而整个大选耗资约50亿美元。
然而，根据位于新德里的“媒体研究中心”（Centre for Media Studies）的数据，今年印度大选耗资将达到70亿美元，这一花费已经超过了2016年美国总统大选的约65亿美元，也意味着本次大选将成为印度乃至全世界最昂贵的一次选举。
彭博社在3月12日的报道中对“媒体研究中心”的数据进行了分析，称这意味着每个印度选民都将在这次大选中付出约8美元的代价，而印度有60%的人口每天消费在3美元左右。
社交媒体支出暴涨
“媒体研究中心”主席N。巴斯卡拉·拉奥（N。 Bhaskara Rao）告诉彭博社，大部分支出的增长都来自社交媒体、旅游和广告。
在2016年的美国选举中，社交媒体成了特朗普的重要宣传平台，并助其最终赢得大选。此后，西方世界对社交媒体在西式民主中起到的作用展开了广泛的反思。
拉奥称，本次大选在社交媒体方面的支出为500亿卢比（约7.2亿美元），比上一届大选的25亿卢比暴涨了20倍。
印度政治的送礼传统
除了在社交媒体方面的支出，送礼也是大选成本的一个主要来源。
关注印度大选的美国哥伦比亚大学讲师西蒙·肖沙（Simon Chauchard）告诉彭博社，印度政客们普遍认为“你必须去做更新鲜、更疯狂、更大更吵更热闹的事情”来吸引选民。
而向选民送礼就是一个非常常见的手段。
印度选举规则为无记名投票。也就是说，即便政客向选民送礼，也无法知道收礼者最终把票投给了谁。
但在印度政客们眼中，送礼可以表现出自己所具备的资源和影响力。他们送给选民的礼物可谓五花八门，其中不仅有搅拌器和电视机，甚至还有山羊。
印度还规定了选举人在竞选活动中的花费上限——大约7000万卢比（100万美元）。然而彭博社称，在2018年印度卡纳塔克邦的选举中，选举委员会查获了价值超过13亿卢比的未申报财物，包括现金、黄金、 酒精和毒品（Drugs）等。
卡内基国际和平基金会南亚项目主任，观察者网作者米兰·瓦什纳夫（Milan Vaishnav）对《印度时报》说：“高昂的选举成本已经成了印度‘政治经济’的一个重要现实，并得到了广泛的承认和哀叹。但引起人们注意的不仅仅是物质方面的支出，还有这些财物流动的方式。”
瓦什纳夫认为，在政治捐款方面，印度几乎没有透明度。
他说，弄清是谁在什么地方向哪个政客或政党捐款几乎是不可能的。很少有政治资助者愿意透露资助的具体信息，因为他们担心一旦自己资助的政党选举失败，自己就会受到报复。
本次选举概况
印度为议会制联邦国家，印度议会分为上（联邦院）下（人民院）两院，其中人民院选举即是“印度大选”，人民院多数党领袖将成为印度总理。
3月10日，印度选举委员会主席阿罗拉宣布，本届人民院选举将分为7个阶段，在4月11日至5月19日之间进行。计票工作将从5月23日开始。
除了两个由印度总统提名的席位以外，人民院剩余的543个席位将有超过8000名参选者竞选。
根据选举委员会的规划，第一阶段投票将在20个邦的91个选区进行。
目前，印度现任总理莫迪领导下的印度人民党在人民院全部545个人民院议员席位中占据268席。如果印度人民党在选举后能够继续保持人民院第一大党地位，莫迪将有望连任。
而莫迪在此次大选中的最大对手与2014年相同，依旧是印度国大党领袖拉胡尔·甘地。印度国大党目前是人民院最大在野党，占据45个席位。_____________
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