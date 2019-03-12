2019年印度大选将成最贵选举 已超过美国大选

印度的新一届大选将从 2019 年 4 月 11 日开始，其结果将在 5 月 23 日公布。本届大选的参选人包括追求连任的印度人民党领袖纳伦德拉 · 莫迪，以及印度国大党领袖拉胡尔 · 甘地。

尽管还有两个多月的时间，但印度此次大选将会创下一个新的记录：它将是世界上最贵的一次选举。





最贵的选举

印度大选被西方国家宣传为 “ 世界上最大的民主选举 ” 。据印度最大媒体《印度时报》 2 月 22 日报道，在五年前的 2014 年印度大选中，共有 5.5 亿人投票，而整个大选耗资约 50 亿美元。

然而，根据位于新德里的 “ 媒体研究中心 ” （ Centre for Media Studies ）的数据，今年印度大选耗资将达到 70 亿美元，这一花费已经超过了 2016 年美国总统大选的约 65 亿美元，也意味着本次大选将成为印度乃至全世界最昂贵的一次选举。

彭博社在 3 月 12 日的报道中对 “ 媒体研究中心 ” 的数据进行了分析，称这意味着每个印度选民都将在这次大选中付出约 8 美元的代价，而印度有 60% 的人口每天消费在 3 美元左右。





社交媒体支出暴涨

“ 媒体研究中心 ” 主席 N 。巴斯卡拉 · 拉奥（ N 。 Bhaskara Rao ）告诉彭博社，大部分支出的增长都来自社交媒体、旅游和广告。

在 2016 年的美国选举中，社交媒体成了特朗普的重要宣传平台，并助其最终赢得大选。此后，西方世界对社交媒体在西式民主中起到的作用展开了广泛的反思。

拉奥称，本次大选在社交媒体方面的支出为 500 亿卢比（约 7.2 亿美元），比上一届大选的 25 亿卢比暴涨了 20 倍。





印度政治的送礼传统

除了在社交媒体方面的支出，送礼也是大选成本的一个主要来源。

关注印度大选的美国哥伦比亚大学讲师西蒙 · 肖沙（ Simon Chauchard ）告诉彭博社，印度政客们普遍认为 “ 你必须去做更新鲜、更疯狂、更大更吵更热闹的事情 ” 来吸引选民。

而向选民送礼就是一个非常常见的手段。

印度选举规则为无记名投票。也就是说，即便政客向选民送礼，也无法知道收礼者最终把票投给了谁。

但在印度政客们眼中，送礼可以表现出自己所具备的资源和影响力。他们送给选民的礼物可谓五花八门，其中不仅有搅拌器和电视机，甚至还有山羊。

印度还规定了选举人在竞选活动中的花费上限 —— 大约 7000 万卢比（ 100 万美元）。然而彭博社称，在 2018 年印度卡纳塔克邦的选举中，选举委员会查获了价值超过 13 亿卢比的未申报财物，包括现金、黄金、 酒精和毒品（ Drugs ）等。

卡内基国际和平基金会南亚项目主任，观察者网作者米兰 · 瓦什纳夫（ Milan Vaishnav ）对《印度时报》说： “ 高昂的选举成本已经成了印度 ‘ 政治经济 ’ 的一个重要现实，并得到了广泛的承认和哀叹。但引起人们注意的不仅仅是物质方面的支出，还有这些财物流动的方式。 ”





瓦什纳夫认为，在政治捐款方面，印度几乎没有透明度。

他说，弄清是谁在什么地方向哪个政客或政党捐款几乎是不可能的。很少有政治资助者愿意透露资助的具体信息，因为他们担心一旦自己资助的政党选举失败，自己就会受到报复。

本次选举概况





印度为议会制联邦国家，印度议会分为上（联邦院）下（人民院）两院，其中人民院选举即是 “ 印度大选 ” ，人民院多数党领袖将成为印度总理。

3 月 10 日，印度选举委员会主席阿罗拉宣布，本届人民院选举将分为 7 个阶段，在 4 月 11 日至 5 月 19 日之间进行。计票工作将从 5 月 23 日开始。

除了两个由印度总统提名的席位以外，人民院剩余的 543 个席位将有超过 8000 名参选者竞选。

根据选举委员会的规划，第一阶段投票将在 20 个邦的 91 个选区进行。

目前，印度现任总理莫迪领导下的印度人民党在人民院全部 545 个人民院议员席位中占据 268 席。如果印度人民党在选举后能够继续保持人民院第一大党地位，莫迪将有望连任。

而莫迪在此次大选中的最大对手与 2014 年相同，依旧是印度国大党领袖拉胡尔 · 甘地。印度国大党目前是人民院最大在野党，占据 45 个席位。

Twitter

sgnypost





