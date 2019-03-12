    • 2019年3月12日

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    2019年印度大选将成最贵选举 已超过美国大选

    星期二, 三月 12, 2019

    印度的新一届大选将从2019411日开始，其结果将在523日公布。本届大选的参选人包括追求连任的印度人民党领袖纳伦德拉·莫迪，以及印度国大党领袖拉胡尔·甘地。
    　　
    尽管还有两个多月的时间，但印度此次大选将会创下一个新的记录：它将是世界上最贵的一次选举。

    最贵的选举
    　　
    印度大选被西方国家宣传为世界上最大的民主选举。据印度最大媒体《印度时报》222日报道，在五年前的2014年印度大选中，共有5.5亿人投票，而整个大选耗资约50亿美元。
    　　
    然而，根据位于新德里的媒体研究中心Centre for Media Studies）的数据，今年印度大选耗资将达到70亿美元，这一花费已经超过了2016年美国总统大选的约65亿美元，也意味着本次大选将成为印度乃至全世界最昂贵的一次选举。
    　　
    彭博社在312日的报道中对媒体研究中心的数据进行了分析，称这意味着每个印度选民都将在这次大选中付出约8美元的代价，而印度有60%的人口每天消费在3美元左右。

    社交媒体支出暴涨
    　　
    媒体研究中心主席N。巴斯卡拉·拉奥（N Bhaskara Rao）告诉彭博社，大部分支出的增长都来自社交媒体、旅游和广告。
    　　
    2016年的美国选举中，社交媒体成了特朗普的重要宣传平台，并助其最终赢得大选。此后，西方世界对社交媒体在西式民主中起到的作用展开了广泛的反思。
    　　
    拉奥称，本次大选在社交媒体方面的支出为500亿卢比（约7.2亿美元），比上一届大选的25亿卢比暴涨了20倍。

    印度政治的送礼传统
    　　
    除了在社交媒体方面的支出，送礼也是大选成本的一个主要来源。
    　　
    关注印度大选的美国哥伦比亚大学讲师西蒙·肖沙（Simon Chauchard）告诉彭博社，印度政客们普遍认为你必须去做更新鲜、更疯狂、更大更吵更热闹的事情来吸引选民。
    　　
    而向选民送礼就是一个非常常见的手段。
    　　
    印度选举规则为无记名投票。也就是说，即便政客向选民送礼，也无法知道收礼者最终把票投给了谁。
    　　
    但在印度政客们眼中，送礼可以表现出自己所具备的资源和影响力。他们送给选民的礼物可谓五花八门，其中不仅有搅拌器和电视机，甚至还有山羊。
    印度还规定了选举人在竞选活动中的花费上限——大约7000万卢比（100万美元）。然而彭博社称，在2018年印度卡纳塔克邦的选举中，选举委员会查获了价值超过13亿卢比的未申报财物，包括现金、黄金、 酒精和毒品（Drugs）等。
    　　
    卡内基国际和平基金会南亚项目主任，观察者网作者米兰·瓦什纳夫（Milan Vaishnav）对《印度时报》说：高昂的选举成本已经成了印度政治经济的一个重要现实，并得到了广泛的承认和哀叹。但引起人们注意的不仅仅是物质方面的支出，还有这些财物流动的方式。

    瓦什纳夫认为，在政治捐款方面，印度几乎没有透明度。
    　　
    他说，弄清是谁在什么地方向哪个政客或政党捐款几乎是不可能的。很少有政治资助者愿意透露资助的具体信息，因为他们担心一旦自己资助的政党选举失败，自己就会受到报复。
    　　
    本次选举概况

    印度为议会制联邦国家，印度议会分为上（联邦院）下（人民院）两院，其中人民院选举即是印度大选，人民院多数党领袖将成为印度总理。
    　　
    310日，印度选举委员会主席阿罗拉宣布，本届人民院选举将分为7个阶段，在411日至519日之间进行。计票工作将从523日开始。
    　　
    除了两个由印度总统提名的席位以外，人民院剩余的543个席位将有超过8000名参选者竞选。
    　　
    根据选举委员会的规划，第一阶段投票将在20个邦的91个选区进行。
    　　
    目前，印度现任总理莫迪领导下的印度人民党在人民院全部545个人民院议员席位中占据268席。如果印度人民党在选举后能够继续保持人民院第一大党地位，莫迪将有望连任。

    　　
    而莫迪在此次大选中的最大对手与2014年相同，依旧是印度国大党领袖拉胡尔·甘地。印度国大党目前是人民院最大在野党，占据45个席位。
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