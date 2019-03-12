埃航空难加拿大1家6口三代人全遇难 系回访出生地

埃塞俄比亚当地时间 3 月 10 日 8 时 30 分，埃塞俄比亚航空一飞往内罗毕航班发生坠机事故，无一人生还。

在全部遇难的 149 名乘客和 8 名机组人员中，飞机上一个来自加拿大的六口之家也未能幸免。

据英国《卫报》报道，加拿大 Dixit-Vaidya 一家人搭乘失事飞机前往肯尼亚度假，那是 37 岁女主人 Kosha Vaidya 的出生地。由于多年未回出生地探访，她与丈夫、两个女儿以及父母一家六口人搭上了埃航 ET302 航班，却没想到发生了惨剧。





Vaidya 的弟弟 Manant 在接受采访时表示，全家一起前往肯尼亚本该是他姐姐几十年来第一次回访出生地之旅，自打小时候起，她就对撒哈拉沙漠充满了向往，并计划终有一天会回到那里。

此前， Vaidya 在加拿大听力学会（ Canadian Hearing Society ）担任一名 HR 咨询顾问。飞机失事后，加拿大听力学会发表官方声明表示 “Vaidya 是一位杰出的人，本该有大好前程等着她的 ” 。

Vaidya 一家生前住在多伦多外的 Brampton ，她的两个女儿在 Peel 区上学。 Brampton 市长 Patrick Brown 表示这是一起令人难以置信的惨剧，市政厅将会降半旗致哀。

“ 随着披露的消息越来越多，我将提供出更多当地人哀悼这家人的信息 ” ， Brown 市长在声明中表示。

据此前报道，遇难者来自 35 个国家。





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