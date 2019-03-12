埃航空难加拿大1家6口三代人全遇难 系回访出生地

埃塞俄比亚当地时间3月10日8时30分，埃塞俄比亚航空一飞往内罗毕航班发生坠机事故，无一人生还。
在全部遇难的149名乘客和8名机组人员中，飞机上一个来自加拿大的六口之家也未能幸免。
据英国《卫报》报道，加拿大Dixit-Vaidya一家人搭乘失事飞机前往肯尼亚度假，那是37岁女主人 Kosha Vaidya的出生地。由于多年未回出生地探访，她与丈夫、两个女儿以及父母一家六口人搭上了埃航ET302航班，却没想到发生了惨剧。
Vaidya的弟弟Manant 在接受采访时表示，全家一起前往肯尼亚本该是他姐姐几十年来第一次回访出生地之旅，自打小时候起，她就对撒哈拉沙漠充满了向往，并计划终有一天会回到那里。
此前，Vaidya在加拿大听力学会（ Canadian Hearing Society）担任一名HR咨询顾问。飞机失事后，加拿大听力学会发表官方声明表示“Vaidya是一位杰出的人，本该有大好前程等着她的”。
Vaidya一家生前住在多伦多外的 Brampton，她的两个女儿在Peel区上学。 Brampton市长Patrick Brown表示这是一起令人难以置信的惨剧，市政厅将会降半旗致哀。
“随着披露的消息越来越多，我将提供出更多当地人哀悼这家人的信息”，Brown市长在声明中表示。
据此前报道，遇难者来自35个国家。
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