伊朗情侣当众求婚被捕 警方:受西方堕落思想影响





社交媒体上，我们经常可以看到别人在公众场合求婚的画面，这似乎已经变成了一种潮流，然而，一对伊朗男女却因为在公众场合求婚被警方逮捕了。

据 BBC 报道，近日，一个伊朗男子当众向自己的女朋友求婚，从视频画面中可以看到，现场有很多气球以及用花瓣围成的爱心，女子在男子表达完爱意后，开心地点头答应，并与男子深情地拥抱。





这段视频在网上热传并于上周五（ 3 月 8 日）得到了很多人的点赞，然而不料，伊朗警方认为二人在公众场合求婚的行为犯了 “ 危害公共道德罪 ” ，并将二人逮捕，准予保释。

德黑兰律师协会负责人阿米尼（ Isa Amini ）批评了这起逮捕行为，他认为，这对情侣没有做出任何不法行为，因此，警方的行为完全没有任何依据。

然而，当地的副警察局长穆诺鲁兹（ Mostafa Norouzi ）在接受伊朗 “ 改革派 ” 报纸《公民报》采访时表示， “ 不需要做过多的解释 ” ，这对年轻人无视当地文化和宗教的行为是不可原谅的，他们已经通过自己的行为明显地表达了他们的 “ 攻击性 ” ，这是受 “ 西方堕落思想的荼毒 ” 。

伊朗半官方媒体法尔斯通讯社（ Fars News Agency ）将在公众场合求婚的行为划归为 “ 可耻行为 ” ，并声称其助长了当地不道德之风的盛行。该机构提出应该对二人采取严厉的惩罚，以防止其他人效仿。





这件事情在网上引起了关于伊斯兰法律的讨论，有网友认为法律太严苛，这对男女也很无辜，也有网友认为，政府的做法没错，毕竟求婚是私人的事情，没必要秀出来。

据英国《卫报》报道，伊朗的伊斯兰法律禁止情侣公开表达爱意，因为这是受西方堕落思想的影响。伊朗强硬派认为，由于西方文化中的堕落思想已经严重威胁到了伊斯兰社会的整体道德，因此这种禁止是非常有必要的。

据悉，当地法律还禁止人们在公共场合接吻和跳舞。而伊朗关于 “ 危害公共道德罪 ” 的界定也已经不是第一次受到国际关注。

去年 4 月，数百名男女挤在伊朗第二大城市马什哈德一个购物中心里面围观一名男性流行歌手在商场进行表演，不少观众跟着节拍放声歌唱并扭动身躯跳起舞来。

然而，此事在社交媒体上广为流传后，当地伊斯兰教部门负责人因此被捕，政府官员同时呼吁对购物中心的相关负责人员进行追责，因为这 “ 违反了公共道德 ” 。

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