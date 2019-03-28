日本东京出现唯一一家24小时托儿所，可深夜接孩子回家

在不眠城市东京，很多人晚上也要工作。如果家里有小孩，又没人帮忙照顾，就需要晚上也能托管孩子的保育设施。日本东京都内唯一一家24小时营业的认证保育所“ABC保育园”成为这些家庭的好选择。
据《日本经济新闻》3月28日报道，ABC保育园位于东京新宿区新大久保的韩国街附近。晚上10点多，孩子们睡着后发出轻微的呼吸声。保育所的定额接收人数为90人，晚上10点以后回家的“猫头鹰班”这天共有17人。
认证保育所的营业时间通常为上午8点左右到傍晚7点左右，该保育所的基本营业时间为上午11点到晚上10点，在此基础上夜间的保育可延长至第二天早上7点，上午的保育可从7点开始。
晚上12点多，门铃响起，是一位在新宿黄金街经营酒吧的女性来接孩子。她是一名单亲妈妈，为了养育4岁的儿子而努力打拼。她表示“非认证的保育所费用太高，能把孩子送到这里真是太好了”。据她说ABC保育园在黄金街工作的女性中很有名。
接着来接孩子的女钢琴家也是一名单亲妈妈，她笑着说“这里帮我照顾孩子，让我能安心工作”。她和保育员说“晚安”后，抱着睡着的女儿回家去了。
把孩子托管到ABC保育园的人中，有7成是公司职员、公务员和医生等全职父母。单亲妈妈和外国人也不少。对需要加班的父母来说，能照管孩子到深夜、保育费又相对便宜的认证保育所十分难得。
过了一会儿，保育室里传出1岁男婴的哭声，保育员将他抱起来哄。猫头鹰班共有4名保育员。为了及时发现可能导致婴儿猝死综合症的异常情况，针对睡眠中的0岁婴儿，需要每隔5分钟就检查一下呼吸。孩子们有时还会突然发烧，所以一刻也不能掉以轻心。
“（孩子）问过妈妈会来吗？我们回答说‘会的’”，保育员把孩子交给父母时，会简单介讲一下孩子当天的情况。保育员菊池有纪这天是夜班，下午2点上班。包含2小时的休息时间在内，出勤时间长达15个小时。在应对家长的间隙，有时还要抽空制作园方通知和生日卡等。
随着早上临近、天渐渐亮起来，ABC保育园里的孩子越来越少。当天最后一个孩子在早上6点半被接走。结束了工作的菊池表示，“今天孩子们都很稳定”，露出松了一口气的表情。
园长片野清美在1983年创办了晚上也接收孩子的非认证保育设施。虽然出现了“晚上孩子应该和父母在一起”、“可能对孩子的成长产生不利影响”等批评声，但是片野依然为了让孩子们能够规律地生活而费尽心思。她表示，“人们争论夜间保育的对错，并不能解决晚上需要工作的家长的难题”。
2001年片野实现了多年的夙愿，她的保育设施终于成为认证保育所。客户当中，有的父母因各种各样的原因无力照顾孩子。片野甚至将一名父母不来接的女孩带到自己家里，照顾了1年多时间。她之所以做到这种远远超过认证保育所服务范围的程度，是出于“不论白天还是晚上，孩子都是平等的”的想法。
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