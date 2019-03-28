微软警告员工不要参与愚人节恶作剧

微软营销主管克里斯•卡波塞拉（ChrisCapossela）周一警告所有员工不要参与一年一度的愚人节恶作剧。在一份由Verge获得并证实的内部备忘录中，Capossela解释说，“数据告诉我们，这些恶作剧的积极影响有限，并且会产生不必要的负面影响。”他要求微软内部所有团队不要在愚人节进行公开的恶作剧。
克里斯•卡波塞拉表示：“我很感激人们为这些活动投入了时间和资源，但我相信，在这一天，我们会因为恶作剧而失去更多东西。”微软这种做法可能是一个安全的赌注，因为我们已经看到一些愚人节恶作剧在过去发生了惊人的反作用。几年前，谷歌被迫为在电子邮件中添加恶作剧话语而道歉，这给Gmail用户造成了惊人的电子邮件灾难。多年来，微软还参与了许多愚人节的恶作剧，包括一款用于Windows Phone的MS-DOS手机和针对谷歌的侮辱。
微软的愚人节禁令正值该公司复活其Clippy Office助手，然后在一天之后终止它。微软的员工将回形针变成了公司团队聊天软件的动画贴纸包，但一位消息人士透露，公司内部的“品牌警察”一天后将其关闭。
但无论如何，每年愚人节恶作剧都会持续存在。微软显然是试图引领并从技术角度改变这一点，因此我们必须看看谷歌，亚马逊，Snap，T-Mobile和参与这项年度活动的其它科技公司在这方面是否有所改变。
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