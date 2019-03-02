中国欢迎美国推迟增加关税

中国对美国没有在3月1日提高对中国进口产品的关税表示了欢迎。
中国财政部网站3月2日刊登声明表示，中国国务院主管单位《关税税则委员会》办公室表示“注意到美国贸易代表办公室宣布，对2018年9月起加征关税的自华进口商品，不提高加征关税税率，继续保持10%，直至另行通知”，并“欢迎美方采取的上述措施”。
美国曾计划对价值2000亿美元的中国商品的关税由10%上调至25%。但在2月下旬美中双方在华盛顿的贸易谈判取得进展后，特朗普总统不久便宣布将推迟对关税的加征。
3月1日，特朗普总统在推特上表示，在如期没有增加关税后，他已经要求中国立刻撤销对包括牛肉和猪肉在内的美国出口农业产品的一切关税，并说这对美国的农民和他都非常重要。
特朗普总统要求中国立即取消所有对美国农产品征收的关税。
特朗普总统星期五在推特上发文说，他已经要求中国取消包括牛肉和猪肉在内的所有美国农产品的关税。他在推文中还说，美中贸易谈判进展良好，美国也没有按原计划3月1号把对2000亿美元中国产品的关税从10%上调到25%。
中国去年对美国农产品加征报复性关税，美国大豆、牛肉、猪肉和肉鸡是第一批被加征25%关税的产品。
不过，特朗普总统在推文中没有说他要求中国取消的农产品关税是否仅限于去年加征的关税。
特朗普总统几天前在推特上宣布了推迟上调中国产品关税的决定，并提议在佛罗里达州他拥有的海湖庄园与中国国家主席习近平会面，最后敲定美中贸易协议。
根据美国贸易代表办公室的数据，中国是美国农产品的第二大出口市场，美国2017年向中国出口了将近200亿美元的农产品，比向美国第一大农产品出口市场加拿大的出口少大约9亿美元。（美国之音）
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